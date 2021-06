In attesa della prova costume si è alla ricerca dell’allenamento per migliorare il nostro fisico. L’inverno è la stagione in cui ci si lascia andare a momenti di ozio e a qualche dolce in più. Con l’arrivo dell’estate ci rimettiamo in moto col favore delle belle giornate.

Nei mesi passati abbiamo accumulato grasso nella zona della pancia e dei fianchi. È il momento giusto per cambiare regime. Allora, addio maniglie dell’amore e grasso addominale e benvenuto fisico perfetto in 2 mosse. Con questo allenamento breve e intenso miglioreremo la nostra salute e la nostra pancia diventerà piatta.

Grasso e muscoli non sono la stessa cosa

La causa del fallimento di molti allenamenti è che non si fa differenza tra grasso (tessuto adiposo) e tessuto muscolare. Durante l’allenamento e grazie agli esercizi localizzati si lavora sui muscoli. Al contrario, il tessuto adiposo rimane dov’è. Questo accade anche per la zona della pancia e dei fianchi.

Spesso si brucia il tessuto intramuscolare più superficiale e non il grasso viscerale più interno. Quindi è sempre necessario unire gli esercizi come squat, affondi, slanci, addominali etc all’allenamento cardio. Per concludere, se non si elimina la parte di grasso più profonda e si lavora solo sul muscolo, in risultato sarà un aumento della massa di quella zona.

Addio maniglie dell’amore e grasso addominale e benvenuto fisico perfetto in 2 mosse

La soluzione esiste ed è più semplice di ore e ore di allenamento. Si inizia con una dieta che riduca il grasso corporeo generale. Ricordiamo che per le donne la massa grassa non deve mai superare il 21%. Per perdere grasso bisogna ridurre l’apporto calorico senza creare scompensi fisici. Infatti, se riduciamo l’energia al minimo, oltre al grasso, perdiamo anche la muscolatura.

Per questa ragione di parla di ridurre le calorie giornaliere di circa 20-25%. Ciò permette di mantenere la muscolatura sana e di ridurre il grasso. Per facilitare questo processo, una dieta a base proteica è una delle soluzioni migliori, basta che non sia troppo prolungata.

L’allenamento più adatto per perdere grasso e avere pancia piatta e fianchi snelli deve avere una caratteristica fondamentale: deve bruciare velocemente calorie e quindi richiedere molta energia. Correre, andare in bicicletta o altri allenamento cardio fanno stancare molto ma non bruciano molte calorie.

Mentre camminare molto e alternare allenamenti brevi ad alta intensità fa bruciare calorie e mantenere la massa muscolare. Queste sessioni prendono il nome di High Intensity Interval training (HIIT). È sufficiente trovare l’allenamento e gli esercizi più adatti al proprio stile di vita e al fisico e fare 6 sprint di 30-40 secondi ciascuno. La camminata veloce e prolungata farà il resto.

