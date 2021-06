Molto si è detto su come si potrà scaricare o ricevere il certificato verde che permetterà, per esempio, di viaggiare. I dubbi sono ora finiti perché il green pass è arrivato, è gratuito e si scarica dal sito o con la app.

La nuova funzione di IO

La Pubblica Amministrazione ha già annunciato la novità riguardante la app IO. Servirà, infatti, anche per scaricare il famoso certificato vaccinale.

Non ci sarà nemmeno bisogno di consultare la app ogni giorno per capire quando il certificato sia pronto. La app è infatti fornita di una sezione messaggi in cui appare un avviso ogni volta che c’è un documento nuovo a noi intestato. Sarà quindi la app stessa ad avvisare quando il documento sarà disponibile.

A quel punto sarà bene scaricarlo e conservarlo sul proprio dispositivo, sempre a portata di mano.

Come trovare il certificato nella app

Come sempre si dovrà accedere all’ applicazione con le proprie credenziali SPID. La app, a quel punto, mostrerà tutti certificati intestati a quel certo utente ancora non scaduti. Questo significa che se anche perdiamo di vista un certificato che avevamo scaricato potremo sempre ritrovarlo nella app e prelevarlo di nuovo.

Il green pass è arrivato è gratuito e si scarica dal sito o con la app

Sembra proprio che per spostarsi sarà sufficiente avere con sé un pacco di mascherine e la app IO sul telefono. Potremo, così, mostrare il green pass anche in forma elettronica a richiesta.

A cosa da diritto il green pass

Con questo certificato si potrà accedere ad eventi in corso in luoghi pubblici. Il Ministero della Salute ha voluto dare un’idea di tutte le cose che si potranno fare muniti di certificato verde.

Sarà possibile accedere alla case di riposo per visitare i propri cari. Si potrà partecipare a gare, eventi sportivi e fiere lavorative. I viaggi in Europa saranno possibili dal 1° Luglio, sempre per i vaccinati.