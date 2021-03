Tra pochi giorni ci lasceremo alle spalle la stagione fredda. Per molti si tratta di un sollievo, mentre per altri è invece un dispiacere, in quanto vedono nell’inverno diversi pregi. L’arrivo della primavera presenta sicuramente dei pro e dei contro, ma per quanto riguarda la pulizia degli ambienti di casa non può che considerarsi come positivo. Infatti ora che arriverà la bella stagione inizieremo ad aprire più volentieri e per un tempo maggiore le finestre, godendo in questo modo di tantissimi vantaggi.

Cambiare aria

Non tutti sanno infatti quanto far cambiare aria alle stanze possa far bene tanto a noi quanto alla casa. Non si tratta solamente di respirare meglio e non sentire quel fastidioso odore di chiuso, ma anche di prevenire e combattere noiosi fenomeni quali le muffe e l’umidità. È un dato di fatto che più gli spazi saranno arieggiati, più facile sarà tenere lontani questi inconvenienti. Oltre dunque a prendere accorgimenti come questo per prevenire vari problemi, è necessario conoscere anche rimedi per risolverli. Ed è proprio a questo proposito che oggi andiamo a raccontare un metodo conosciuto da pochi. Infatti addio all’odore di umidità sugli asciugamani grazie a questo oggetto solitamente buttato.

Le bustine di silice

Le cause che provocano l’umidità in casa possono essere tante, come d’altronde i posti in cui ci troviamo a doverla affrontare. In alcuni casi si tratta di luoghi particolari, dove mai avremmo pensato di trovarne le tracce. Difatti sarà capitato a molti di prendere gli asciugamani appena lavati e di avvertire anche dopo il trattamento un odore decisamente sgradevole. Questo accade solitamente proprio per una concentrazione di umidità, dovuta appunto alle cause sopra citate. Bene, oggi vogliamo rivelare una soluzione veramente interessante. Ecco di cosa si tratta. Infatti addio all’odore di umidità sugli asciugamani grazie a questo oggetto solitamente buttato. Per mettere in pratica questo rimedio avremo bisogno di uno strumento che, quasi sicuramente, sarà già presente in casa.

Basterà infatti prendere una scatola di scarpe che abbiamo conservato e prelevare al suo interno le bustine di silice che sono solitamente presenti in questi prodotti. Inseriamoli all’interno dei cassetti dove teniamo gli asciugamani puliti e, già dopo qualche ora, non saremo più in grado di sentire quel terribile odore. Questo perché il silice è in grado di assorbire l’umidità, e come conseguenza i nostri asciugamani torneranno a profumare. Non solo, queste bustine sono ottime anche per liberarsi della condensa in macchina, come abbiamo approfondito in passato in questo articolo. Dunque conserviamole sempre, perché come possiamo vedere ci torneranno sicuramente utili. Ecco dunque come dire addio all’odore di umidità sugli asciugamani grazie a questo oggetto solitamente buttato.