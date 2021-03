Si sa, le mode non stanno mai ferme. Una cosa che può essere in voga oggi potrebbe non esserlo domani. Se questo accade soprattutto con gli abiti, anche le parti del corpo ricevono questo trattamento. Se un tempo andava di moda il fondo schiena minuto, oggi tutti vogliono un lato B abbondante. Prima si puntava alla magrezza, ora piacciono le curve. Anche un’altra parte del nostro corpo un tempo era disprezzata e oggi è amata e tutti vogliono avere questa caratteristica fisica che in passato era considerata un difetto.

Pelle perfetta

L’ossessione per la pelle perfetta non sembra mai finire. Sembrano infatti lontano gli anni in cui andranno di moda brufoli e punti neri. Ancora oggi vogliamo quindi che la nostra pelle sia liscia e priva di imperfezioni. Tra i difetti della nostra pelle un tempo spiccavano le lentiggini, oppure le efelidi. Queste macchie emergono soprattutto con il sole ed erano quindi considerate appannaggio delle classi più povere che dovevano lavorare all’aperto.

La moda era quindi quella di nasconderle e venivano considerate un difetto. Ora il trend si è ribaltato e sempre più persone sognano di avere le lentiggini. Queste macchioline della pelle ingentiliscono infatti il viso e gli donano un aspetto più giovane e delicato.

Tutti vogliono le lentiggini

Nel 2021 quindi tutti vogliono avere questa caratteristica fisica che in passato era considerata un difetto. Chi è nato con la fortuna di avere le lentiggini è quindi spesso invidiato. La moda per le lentiggini ha raggiunto inoltre livelli inaspettati. Non è oggi infatti raro trovare in commercio prodotti di make-up per disegnarsi lentiggini sul naso e sulle guance. È perfino possibile tatuarsi le lentiggini in viso.

Chi invece vuole ottenere delle lentiggini temporanee può invece affidarsi a uno dei tanti filtri di Instagram che aggiungono le lentiggini ai nostri selfie. Attenzione però, non bisogna danneggiare la pelle cercando di far aumentare le lentiggini. È importante proteggere la pelle quando siamo al sole e usare la crema solare per evitare scottature e melanomi.