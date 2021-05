In casa è sempre meglio indossare le pantofole, si sconsigliano le scarpe. Sia per una questione di comodità sia per una questione di igiene. Non bisogna infatti dimenticare che le scarpe entrano a stretto contatto con l’esterno. E tutti i batteri presenti sulla suola poi si portano a casa.

In molte case, soprattutto i giovani tendono a girare scalzi oppure con i calzini, quindi è meglio avere il pavimento pulito, e se si usano le scarpe questo sicuramente non accade. Quindi, le pantofole sono l’accessorio da casa assolutamente da indossare. Quando però le si indossano, come succede per le scarpe, queste tendono dopo un po’ ad avere un cattivo odore. Qui avevamo già visto alcuni metodi, come ad esempio quello di usare degli oli essenziali.

Il cattivo odore della pantofole

La puzza è causata principalmente da due fattori. Il primo è legato al materiale con cui sono realizzate. Il secondo invece è legato al fatto che spesso si indossano le pantofole senza calzini. Se le pantofole non sono di gomma, ma sono realizzate con un materiale sintetico di pelo per tenere caldo, assorbiranno il sudore del piede ed emetteranno poi un cattivo odore. Ma, possiamo dire addio alle pantofole che puzzano in giro per casa con questi efficaci rimedi naturali della nonna.

Come fare?

Una soluzione è sicuramente quella di metterle in lavatrice. Bisogna però ricordare che alcune pantofole non possono essere lavate in lavatrice, altre invece dopo troppi lavaggi si consumeranno. Quindi bisogna optare per dei rimedi naturali. Bisogna procede per piccoli step.

Il primo è quello di creare un mix di bicarbonato e amido di mais da spargere all’interno della pantofola. Lasciamo agire per circa un’ora. Il mix andrà ad assorbire i cattivi odori. Poi, togliamo la polvere e inseriamo del borotalco, che avrà lo stesso effetto delle precedenti polveri, ma lascerà un piacevole odore all’interno. Rimuoviamo anche il borotalco e poi con un panno bagnato di aceto puliamo le pantofole.

Ora, se lo si desidera, si può spruzzare al suo interno un po’ di profumo per tessuti che andrà a profumare l’interno. Ed ecco come dire addio alle pantofole che puzzano in giro per casa con questi efficaci rimedi naturali della nonna.