Se non sappiamo proprio cosa preparare per cena, questa è la ricetta che fa per noi. Una schiacciata gustosa, ma che non ha bisogno di troppi ingredienti. È pronta in soli 35 minuti ed è l’idea giusta anche per un aperitivo veloce. Provare per credere!

Tutti pazzi per questa deliziosa schiacciata facile da preparare che conquisterà proprio tutti facendoci fare un figurone

Gli ingredienti per questa ricetta sono semplicissimi. È molto probabile ritrovarseli già in casa. La schiacciata che propone oggi lo Staff di ProiezionidiBorsa è anche un’ottima ricetta svuota frigo. Cosa c’è di meglio che consumare i prodotti che abbiamo in casa e fare contemporaneamente bella figura con gli ospiti? Prepariamo insieme la schiacciata di patate e cipolle!

Ingredienti per una teglia

a) 3 patate medie (meglio se a pasta gialla);

b) 1 cipolla;

c) 300 ml di acqua a temperatura ambiente;

d) 200 gr di farina 00;

e) 45 ml di olio extravergine d’oliva (4 cucchiai e mezzo);

f) 2 rametti di rosmarino;

g) paprika;

h) sale e pepe;

i) aglio (opzionale).

Procedimento

Prima di tutto peliamo le patate e le tagliamo a rondelle sottili. Si cuoceranno in modo più omogeneo. Facciamo lo stesso con la cipolla e con l’aglio se ci piace. Possiamo usare sia la cipolla bianca dolce o quella rossa di Tropea. Per ora teniamo patate e cipolle a parte. In una ciotola mettiamo la farina, 2 cucchiai di paprika e le foglie di rosmarino. Due pizzichi di sale e un po’ di pepe. Mescoliamo tutto con una frusta. Facciamo un solco al centro e aggiungiamo prima l’olio e poi l’acqua. Mescoliamo bene, facendo attenzione a non lasciare grumi.

Ora, quindi, mettiamo le patate e la cipolla tagliata a fettine. Successivamente, amalgamiamo il tutto e siamo quasi pronti per infornare. Prendiamo una teglia o la placca da forno e la rivestiamo con la carta forno. Versiamoci sopra il composto e appiattiamolo bene aiutandoci con un cucchiaio. Inforniamo per 35 minuti a 200° gradi.

Ecco, quindi, tutti pazzi per questa deliziosa schiacciata facile da preparare che conquisterà proprio tutti facendoci fare un figurone. Serviamola tagliandola a pezzettini più piccoli per un aperitivo sfizioso. Oppure in belle mattonelle da gustarci sul divano davanti ad un bel film.

