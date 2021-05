In questo momento storico la sottovalutazione del titolo SIT non deve spingere alla corsa all’acquisto.

Dal punto di vista dei fondamentali, infatti, il titolo presenta ottimi dati che mostrano una notevole sottovalutazione. Questo scenario, però, cozza con le conclusioni dell’analisi grafica di cui ci occuperemo nella prossima sezione.

Qualunque sia l’indicatore utilizzato SIT risulta essere sottovalutato fino a circa il 200% nel caso in cui si consideri il rapporto prezzo/utili. Anche per gli analisti il titolo risulta molto sottovalutato. Il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 60% circa.

Il titolo, inoltre, presenta anche un rendimento del dividendo molto interessante che, alle quotazioni attuali si aggira intorno al 4%.

SIT (MILSIT) ha chiuso la seduta del 20 maggio a quota 7,58 euro in ribasso dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dai grafici seguenti la tendenza è al rialzo sia sul time frame settimanale che su quello mensile. Il problema è che sul settimanale ha raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 7,5 euro e questo potrebbe determinare un ritracciamento delle quotazioni prima di una ripartenza al rialzo.

In questo scenario l’obiettivo più probabile del ritracciamento passa per area 6,38 euro, livello dal quale potrebbe ripartire una nuova gamba rialzista.

Solo una chiusura settimanale inferiore a questo livello potrebbe determinare un’inversione ribassista.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile

