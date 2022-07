Addio all’auto bollente con 1 trucco per raffreddarla senza climatizzatore

I nostri Lettori che hanno passati i 50 anni ricorderanno sicuramente con piacere le macchine che hanno segnato la nostra fanciullezza. Dalla mitica 500 originale, che ancora oggi è un pezzo vintage da collezione. Fino alla altrettanto mitica 128, alla 127, per non dimenticare la Bianchina, il Maggiolone e tanti altri modelli. Allora, quando i nostri genitori e nonni acquistavano l’auto dal concessionario, non c’era l’ampia scelta di colori che c’è adesso. Solitamente le macchine erano quasi tutte bianche, qualcuna verde o gialla, c’era il grigio e il nero.

Pochi acquistavano il rosso perché la vernice rischiava di scolorire, diventando ben presto quasi arancio e facendo le croste alla carrozzeria. Ecco, che molti sceglievano allora il classico colore bianco anche per avere la macchina più fresca d’estate. Non c’era l’aria condizionata e l’unico modo per mantenere la macchina fresca era parcheggiarla all’ombra. Ripensando proprio ai sistemi di una volta, ci rifacciamo per questi consigli ai nostri Lettori. Senza dimenticare come combattere anche i moscerini che a migliaia si gettano sul nostro parabrezza.

Mantenerla fresca anche senza aria condizionata

Addio all’auto bollente d’estate con 1 trucco incredibile e qualche sistema molto semplice. Soprattutto nelle grandi città, in queste caldissime giornate di luglio è impensabile girare con i finestrini aperti. Dall’asfalto sale un caldo atroce, che unito allo smog ci toglie veramente il fiato. Quindi, mantenere la macchina fresca se siamo in colonna o al semaforo e senza accendere l’aria condizionata è impresa davvero ardua. Diventa più facile invece pensare di ripartire dopo le soste con la macchina più fresca.

Un sistema che va molto all’estero e poco in Italia è quello del posizionamento delle pellicole anti-ultravioletti sui finestrini. Magari potremmo esserci chiesti vedendo qualche auto straniera cosa fossero quegli adesivi di colore scuro od opaco sui vetri. Ebbene, senza pensare che nascondano qualche boss, sarebbero semplicemente dei sistemi utili per abbassare la temperatura interna di qualche grado. Sono in vendita su Internet e nei negozi e gli store di prodotti per l’auto.

Addio all’auto bollente con 1 trucco per raffreddarla senza climatizzatore

Rientrare in macchina dopo averla messa in sosta senza aver trovato un posto all’ombra è come finire all’inferno di Dante. Parliamo ovviamente di queste giornate caldissime, che potremmo però cercare di combattere con un vecchio asciugamano bagnato. Lasciato sopra il cruscotto, similmente al classico paravento, potrebbe permetterci di abbassare la temperatura e soprattutto di non far passare il calore del cruscotto immediatamente sul volante e sulle mani. Potrebbe essere un’idea in più anche quella di mettere qualche goccia di olio essenziale o di aloe vera sull’asciugamano. Un sistema anche piacevole per combattere il caldo e profumare l’auto.

