Chi ha diritto e qual è l’importo della quattordicesima ai pensionati INPS

Con l’inflazione alle stelle, i soldi non bastano mai neanche per comprare il necessario. Pane, frutta e verdura, carburante, mutuo, utenze, trasporti, etc., tutto è diventato caro e arrivare a fine mese è un’impresa. È un discorso che interessa tutti, dai single alle famiglie con figli fino ai pensionati. Tuttavia, a volte chi arriva al 27 del mese senza soldi è perché ha commesso errori elementari nel gestire lo stipendio.

Premesso ciò, per alcuni pensionati sono previste alcune mensilità per così dire extra durante l’anno se sussistono alcuni requisiti. Una di esse è la 14esima, e adesso vediamo chi ha diritto e qual è l’importo della quattordicesima.

Il messaggio INPS del 28 giugno

È stato lo stesso Istituto di Previdenza a rispondere a molti quesiti riguardanti la 14esima mensilità ai pensionati. Nel messaggio n. 2.592 del 28 giugno, infatti, l’INPS ha fornito dettagli sui requisiti (anagrafici e di reddito), i limiti e gli importi della stessa. In particolare, i limiti di reddito vengono aggiornati e comunicati annualmente dall’Ente di Previdenza.

Il requisito anagrafico è fissato in almeno 64 anni di età. Quello reddituale complessivo individuale deve essere ricompreso tra 1,5 e le 2 volte il trattamento minimo annuo. Quindi per l’anno in corso il limite è stabilito in 13.633,11 euro.

Tuttavia, per il calcolo degli importi si seguono precise regole. L’importo varia in base al reddito, alla natura del pensionato (lavoratore autonomo o dipendente) e gli anni di contribuzione maturata.

Vediamo gli importi della 14esima nel 2022

Per i pensionati i cui redditi non superino i 10.224,83 euro gli importi sono pari a:

437 euro per i lavoratori fino a 15 anni di contributi (elevati a 18 nel caso degli autonomi);

546 euro tra i 15 e i 25 anni di contribuzione (elevati a 18-28 anni nel caso di pensionati lavoratori autonomi);

655 euro oltre la soglia dei 25 (dipendenti) o 28 (autonomi) anni di contributi.

Invece nel caso di pensionati con redditi ricompresi tra i 10.325,83 euro e i 13.633,10 euro, gli importi spettanti salgono a:

336 euro sempre per i lavoratori fino a 15 anni di contributi, elevati a 18 anni nel caso dei lavoratori autonomi;

420 euro tra i 15 e i 25 anni di contribuzione (o 18-28 per gli autonomi);

504 euro per i pensionati con più di 25 (lavoratori dipendenti) o 28 (autonomi) anni di contributi.

Chi ha diritto e qual è l’importo della quattordicesima ai pensionati INPS

La mensilità aggiuntiva arriva d’ufficio dall’INPS, in base alle risultanze dei redditi presentati nel corso degli anni. Tuttavia, chi ritiene di averne diritto e non la riceve può fare domanda di ricostituzione, tramite il portale dell’Ente di Previdenza.

Inoltre precisiamo che la 14esima arriva a luglio, insieme alla pensione del mese, per chi perfeziona i requisiti alla data del 31 luglio dell’anno di riferimento. Altrimenti arriva a dicembre (sempre dello stesso anno) per chi compie i 64 anni ma a partire dal 1° agosto.

