Quante volte ci sarà capitato di assistere a un furto, a uno scippo, a un incidente senza che il conducente si fermasse. A quanti di noi anche semplicemente hanno abbattuto lo specchietto in una strettoia, o ci hanno danneggiato parcheggiando, andandosene poi alla chetichella. Un tempo avremmo dovuto recarci all’Aci e fare tutte le trafile. Oppure passare da una Caserma dei Carabinieri o al Comando della Polizia locale. Oggi, invece, grazie alla tecnologia, e, con un piccolo importo, vi insegniamo come recuperare il proprietario di un veicolo attraverso la sua targa.

Rivolgersi al PRA

Per risalire al proprietario di un qualsiasi mezzo che ci abbia arrecato danno o abbia commesso un reato, dobbiamo innanzitutto rivolgerci al PRA. Il Pubblico Registro Automobilistico infatti mette a disposizione il suo registro agli sportelli e on line per queste evenienze. Il costo del servizio è di 6€. Il PRA è un ufficio preposto dell’ACI, aperto al pubblico e a tutela della burocrazia di minor conto nelle pratiche auto.

Farlo on line

Come recuperare il proprietario di un veicolo attraverso la sua targa, entrando sul sito ufficiale dell’ACI e seguendo i nostri Esperti. Premiamo le seguenti corrispondenze:

a) servizi;

b) visure PRA;

c) avremo la classica videata in cui inserire i nostri dati per la privacy;

d) ed ecco che si aprirà la finestrella dei dati del veicolo che vogliamo rintracciare.

I pagamenti

Detto della procedura, molto semplice, il pagamento avverrà con PagoPA, intermediaria di servizi di riscossione dell’ACI. Potremo saldare con bonifico, bollettino postale, carta di credito o PayPal. Attenzione però che, ovviamente il PRA può fornire solo i dati dell’archivio in tempo reale. Se la macchina che cerchiamo non dovesse essere presente, verremo comunque rimborsati dei 6 euro. Viene anche specificato che lo stesso utente, quindi in questo caso noi, ha la possibilità di effettuare solo 3 visure al giorno. Nel caso in cui non avessimo la possibilità di accedere a mezzo pc, possiamo recarci negli uffici ACI di zona, cercando lo sportello PRA.

