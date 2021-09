I panni in microfibra e gli strofinacci sono degli strumenti fondamentali per la pulizia della nostra cucina. Senza questi quadratini di stoffa non potremmo eliminare sporco e batteri dalle superfici. Ovviamente avendo sempre un occhio di riguardo nei confronti dei vari materiali per non rovinare il rivestimento o l’acciaio del piano cottura.

È per questo motivo che si preferiscono tessuti come la microfibra per queste operazioni. Il problema è che dopo pochissimo lo sporco rimane intrappolato tra le fibre. Non solo macchia i panni ma lascia un cattivo odore di muffa, che non è assolutamente un buon segno.

Addio alla puzza di panni in microfibra e pezzette da cucina con questi semplici trucchi

Ci siamo già occupati in passato di come far ritornare come nuovi gli strofinacci di cotone. Ora vedremo come salvare le pezzette da cucina per riutilizzarle ogni volta che vorremo. Ma sempre garantendo la massima igiene e l’assenza di cattivi odori.

I panni in microfibra sono utilissimi per la pulizia di tantissime superfici. Grazie alla delicatezza di questo materiale possiamo utilizzarli anche su specchi, vetri e maniglie dei pensili. Igienizzarli senza ricorrere alla lavatrice è semplice, basterà usare della candeggina delicata. Per conoscere l’intero procedimento basterà consultare questo articolo “Come igienizzare e sterilizzare i panni in microfibra per averli sempre liberi da germi e pronti all’uso”.

Come eliminare il cattivo odore velocemente

Un metodo molto efficace se non vogliamo utilizzare prodotti chimici è farli bollire. Esatto, andremo a sterilizzarli in acqua e aceto di vino rosso. Li bolliremo per 15 minuti e successivamente li risciacqueremo. In alternativa si può utilizzare il limone o il classico mix di bicarbonato e aceto. Ma ricordiamo che anche se il bicarbonato è molto utilizzato per le pulizie va sempre usato con estrema cautela.

Il vero trucco è questo

I metodi elencati finora sono dei rimedi al cattivo odore già presente. Ma come fare per evitare che si formi? Delle volte possiamo farci poco purtroppo perché il cattivo odore dipende da ciò che abbiamo cucinato. Se usiamo lo strofinaccio per pulire una superficie con residui di cipolla sarà difficile non trasferire l’odore sul panno.

Ma se invece abbiamo usato la pezza per pulire con un detergente? Ecco, in questi casi ci aspettiamo che profumi a lungo e invece, nulla. Il problema sta in un gesto semplicissimo che dimentichiamo di fare come si deve. Per evitare la puzza di acqua stagnante basterà strizzarla bene. Infatti, più la lasciamo umida e intrisa d’acqua e più velocemente comincerà a puzzare. Prendiamoci un attimo di tempo per strizzarla più forte possibile e noteremo subito la differenza!

Quindi, diciamo addio alla puzza di panni in microfibra e pezzette da cucina con questi semplici trucchi. Seguendo questi accorgimenti eviteremo di cambiare spesso gli strofinacci e risparmieremo un po’ di soldi. Inoltre aiuteremo l’ambiente evitando sprechi inutili.