Tutti sappiamo che seguire una dieta sana ed equilibrata è indispensabile per il benessere e il corretto funzionamento del nostro organismo. Se non assumiamo tutti i nutrienti fondamentali, primi fra tutti le vitamine, possono insorgere vari problemi di salute, a volte anche molto gravi.

Ma quello a cui non sempre pensiamo è che un’alimentazione carente può influenzare non soltanto il nostro corpo, ma anche la nostra mente. In particolare, il nostro umore dipende non soltanto dalle nostre circostanze, ma anche dalla dieta.

Nervosismo e irritabilità non derivano soltanto da una vita stressante, ma possono anche essere il risultato di una carenza nella dieta. Fortunatamente non è difficile rimediare, o modificando la nostra dieta, o assumendo degli integratori appositi.

Ma vediamo nel dettaglio di quale vitamina stiamo parlando.

C’è una vitamina fondamentale per il corretto funzionamento del nostro organismo. In caso di carenza, i sintomi possono essere molto diversi, ma tra questi c’è anche l’irritabilità e il cattivo umore. Se siamo sempre nervosi e irritabili potrebbe essere un sintomo della carenza di questa vitamina.

Stiamo parlando della famosa vitamina B12. La vitamina B12 (cobalamina) deve essere assunta con la dieta. Se non seguiamo una dieta equilibrata, una carenza di vitamina B12 può avere molte conseguenze spiacevoli. Tra cui vi è anche l’irritabilità. In particolare, le persone che soffrono di anemia dovrebbero prestare attenzione alle quantità di vitamina B12 nella dieta. Una carenza di vitamine, in particolare di vitamina B12, può causare anemia da carenza di vitamine.

Ma come possiamo assicurarci di non avere una carenza di vitamina B12? Vediamo in quali alimenti si trova.

In quali alimenti si trova

Sono ricchi di vitamina B12 in particolare gli alimenti di origine animale, quali latte, pesce carne e uova. Ne sono molto ricchi anche i crostacei e i formaggi stagionati. Per i vegani, l’alga spirulina può essere fonte di B12, ma la concentrazione di vitamina dipende dalle circostanze in cui è cresciuta l’alga. Chi non si nutre di prodotti animali, quindi, potrebbe chiedere al proprio medico se è il caso di integrare la vitamina B12 artificialmente assumendo degli integratori. Se abbiamo sintomi di una carenza di vitamina B12, primi fra tutti l’anemia, è sempre consigliabile rivolgersi a uno specialista.

Attenzione anche alle carenze nutritive più comuni che si presentano dopo i 50 anni.