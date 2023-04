Dopo una seduta di sbandamento nel corso della quale aveva brillato solo la stella di Banco BPM al centro di un possibile risiko bancario, ecco che un tris di banche guida il rialzo del Ftse Mib al termine della seduta del 18 aprile. BPER Banca, Banca Generali e Unicredit sono gli istituti che hanno spinto al rialzo Piazza Affari. Ma se un tris di banche guida il rialzo del Ftse Mib, quale potrebbe essere la loro meta? Quale istituto bancario potrebbe/dovrebbe essere preferito all’interno di questo terzetto?

Ottimo segnale di forza del titolo BPER Banca

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 14 aprile in area 2,51 €, in rialzo del 4,67% rispetto alla seduta precedente.

Ulteriore conferma della forza del titolo. A questo punto, quindi, non dovrebbero esserci più ostacoli lungo il percorso che porta al prossimo obiettivo in area 2,82 €. Su questo livello, poi, si potrebbe decidere il futuro periodo del titolo. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato questo livello ha frenato l’ascesa delle quotazioni. La rottura di area 2,82 € in chiusura di giornata potrebbe fare scattare un ulteriore rialzo verso area 3,154 €.

Ovviamente una chiusura sotto area 2,486 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

Nonostante il rialzo, la resistenza continua a frenare l’ascesa di Banca Generali

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 18 aprile a quota 30,21 €, in rialzo del 2,27% rispetto alla seduta precedente.

Nonostante il rialzo il titolo non riesce a decollare. Ciò potrebbe essere legato alla vicinanza della forte area di resistenza a 30,32 €. Solo il superamento di questo livello, infatti, potrebbe favorire il raggiungimento della massima estensione rialzista in area 32 €. In caso contrario, le quotazioni di Banca Generali potrebbero prendere la strada del ribasso. Solo con una chiusura giornaliera inferiore a 28,73 €, però, il titolo potrebbe accelerare al ribasso.

Da notare che il titolo continua a essere più debole rispetto all’indice generale di Milano Ftse Mib.

Per il migliore titolo da inizio anno la strada al rialzo potrebbe essere ancora lunga

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 18 aprile in ribasso del 2,22% rispetto alla seduta precedente, a quota 19,45 €.

Le azioni Unicredit da inizio anno i migliori titoli azionari di Piazza Affari con un rialzo di oltre il 45%. Al momento le quotazioni si sono portate in prossimità dei massimi annuali e potrebbero ulteriormente accelerare al rialzo nel caso di chiusure giornaliere superiori a 19,945 €. In questo caso il titolo potrebbe raggiungere gli obiettivi indicati in figura.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 18,83 €.

