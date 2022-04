Una delle parti più difficili di chi si prende cura della casa è sicuramente il bucato e la lavanderia. Per prendersi cura a dovere di abiti e calzature, è fondamentale conoscere il funzionamento degli elettrodomestici e la composizione dei diversi tessuti. Ma ciò non basta, infatti, è fondamentale conoscere anche i detersivi, il loro funzionamento e come reagiscono con i diversi indumenti. Spesso finiamo con il fare disastri e rovinare capi pregiati e costosi. In particolare, molti di noi macchiano con la candeggina i capi colorati. Oggi vedremo in che modo possiamo dire addio a macchioline bianche di candeggina su calzini, maglie e altri indumenti senza spendere capitali né andare in tintoria.

I disastri della lavandaia

Chi di noi si occupa, in casa, di lavare i vestiti e di usare la lavatrice sa bene come sia spesso una sfida. Basta sbagliare una temperatura o un detersivo e possiamo rovinare irreversibilmente i nostri capi. Possiamo infeltrire maglioni e ridurli a piccole pezze minuscole, oppure macchiare i capi scuri. Quando ci sono residui di candeggina o di altri sbiancanti nella vaschetta è possibile che questi macchino le stoffe e creino le classiche macchioline chiare e sfumate.

Se ciò succede non dobbiamo per forza disperarci, perché esistono alcuni rimedi efficaci per nascondere il disastro. Sicuramente un’opzione è immergere il capo nella tintura per vestiti, ma si tratta di una soluzione costosa che richiede tempo. Un’altra opzione è quella di stingere interamente il capo, per un effetto artistico e inusuale. Se però vogliamo che il nostro vestito ritorni come prima, abbiamo una sola soluzione.

Addio a macchioline bianche di candeggina su calzini, maglie e tute grazie a questo rimedio efficace in meno di due minuti

Possiamo usare un pennarello indelebile in feltro, specifico per tingere la stoffa. In commercio ne troviamo di ogni colore e solitamente sono adatti ad ogni tessuto. Non dovremo fare altro che mettere il capo d’abbigliamento su una superficie piana e picchiettare la macchia con il pennarello della giusta sfumatura. In pochi secondi vedremo come la stoffa si tingerà magicamente del colore scelto e ritornerà proprio come era prima. A questo punto, possiamo lasciare seccare per un paio d’ore e poi potremo lavare in lavatrice per eliminare eventuali residui chimici. La nostra maglietta o i nostri calzini avranno un colore uniforme e saranno nuovamente utilizzabili.

Lettura consigliata

Le vecchie polo da donna e da uomo valgono oro adesso che è apparsa questa nuova moda