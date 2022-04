Tutti noi vogliamo dei vetri perfettamente puliti. Questo perché finestre senza aloni significa anche avere più luce in casa. A causa della polvere oppure degli agenti atmosferici ci troviamo a dover lottare per una buona pulizia. Non è sempre facile avere dei vetri immacolati, soprattutto quando non vogliamo usare l’ammoniaca.

Infatti grazie ad alcuni ingredienti naturali che abbiamo in casa possiamo creare una soluzione. Questo metodo ci aiuterà ad eliminare possibili aloni e a pulire i nostri vetri in modo invidiabile.

Non solo ammoniaca per lavare vetri senza aloni ma anche questo rimedio della nonna completamente naturale

Si sa che l’aceto ha tanti utilizzi nella pulizia. Un ottimo ingrediente economico che ci può aiutare in casa. Assolutamente non tossico e utile anche per disinfettare le superfici.

L’aceto può essere utilizzato anche per creare una soluzione adatta alla pulizia dei vetri. Soprattutto nelle finestre della cucina, dove i fumi possono lasciare dei residui. Molti aloni, infatti, vengono rilasciati dagli stessi prodotti chimici che compriamo.

Gli ingredienti per il nostro prodotto fai da te sono:

500 ml di acqua;

100 ml di aceto o aceto di mele;

versiamo il tutto all’interno di una bottiglietta spray ed ecco che la nostra soluzione è pronta per essere utilizzata.

Prima, però, dobbiamo preparare i nostri vetri alla pulizia.

Togliamo tutta la polvere possibile utilizzando un asciugamano o un panno.

Senza questo passaggio ci troveremo a spostare la polvere al momento del lavaggio. Spostiamo poi gli oggetti nelle vicinanze e stendiamo sul pavimento, sotto la finestra, degli stracci per evitare di bagnare o macchiare. Spolveriamo attentamente anche gli infissi, perché se no poco dopo ci troveremo la polvere sui vetri appena puliti.

Procediamo ora a spruzzare la nostra soluzione sulla superficie da pulire. Utilizziamo un panno per distribuire il prodotto su tutto il vetro.

Per asciugare, procuriamoci un panno in microfibra oppure dei giornali. Cerchiamo di essere veloci nell’asciugare in modo da evitare completamente possibili aloni. Assolutamente da non utilizzare strofinacci da cucina.

Quindi, si può usare non solo ammoniaca per lavare i vetri senza aloni. Eviteremo così di utilizzare prodotti chimici che possono portare allergie. Questo sistema completamente naturale ci darà gli stessi risultati con meno rischi. Inoltre è una soluzione ottimale per chi ha figli, in quanto abbastanza innocua.

Indubbiamente, molto economica in quanto si può fare con ciò che abbiamo in casa ed è efficace come un prodotto chimico.

Lettura consigliata

