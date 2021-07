Mangiare sano è una delle cose più importanti da fare. Con una dieta varia e di qualità si assumono tantissimi principi nutritivi che sono fondamentali per la funzione del nostro organismo. E questi si dividono in macronutrienti e micronutrienti.

I principi nutritivi sono come la benzina della macchina, fanno funzionare il corpo al meglio. Quando infatti dei principi mancano il corpo ne risente. Ad esempio le unghie e i capelli che si spezzano facilmente possono significare carenza di qualche vitamina. Motivo per cui esistono gli integratori, che però non vanno mai sostituiti ai pasti.

Addio a invecchiamento cellulare e problemi cardiovascolari con questo comune frutto

Ora ci vogliamo però concentrare su un singolo frutto, che è molto importante per l’organismo. Stiamo parlando del pomodoro, che per la classificazione botanica è un frutto, non è una verdura. Il pomodoro è un fedele alleato dell’organismo, per questo motivo è importante inserirlo nella dieta. Prima di farlo però controllare che non si sia allergici al pomodoro e che non si soffra di gastrite perché in questo il pomodoro non aiuta.

I benefici del pomodoro quali sono

I pomodori sono ricchi di licopene. Questo è un potente antiossidante che ha la nomea di essere un alleato fedele contro le malattie legate all’invecchiamento cellulare. La cosa sorprendente è che si può amplificare l’assorbimento di licopene. A dimostrare ciò è stata una ricerca dell’Università del Massachusetts. Infatti la biodisponibilità è maggiore nei pomodori cotti e lo è ancora di più se conditi con olio evo.

Ma i pomodori aiutano anche coloro che hanno problemi cardiovascolari. Infatti l’Università della Northumbria ha dimostrato che i pomodori contribuiscono a ridurre il colesterolo e sono fenomenali nella prevenzione di malattie cardiovascolari. Come ricorda inoltre la linea guida per una sana alimentazione del Governo italiano. Ed ecco che diciamo addio a invecchiamento cellulare e problemi cardiovascolari con questo comune frutto.

