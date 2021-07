Col caldo gli amanti del caffè cambiano le loro abitudini. Molte persone, infatti, passano dal bere il caffè caldo a preferire il caffè freddo. Solitamente si ama bere questa bevanda a metà mattina, nel primo pomeriggio o dopo pranzo. Addirittura ci sono molti che credono che il caffè freddo sia un ottimo digestivo.

Eppure si conoscono ancora poco gli effetti del caffè freddo. Ma alcuni esperti hanno rivelato delle verità che non piaceranno agli appassionati di caffè con ghiaccio. Ecco le conseguenze negative per chi beve abitualmente caffè freddo dopo pranzo. In questo articolo scopriamo perché evitarlo sarebbe meglio.

Digestione veloce o indigestione?

Specialmente dopo pranzo pare che il caffè freddo non sia per niente digestivo. Sappiamo che il freddo blocca o rallenta la digestione. Ma perché non ci facciamo caso quando mangiamo un gelato o beviamo il caffè freddo dopo i pasti? Alla digestione lenta si aggiunge il problema che pare che i cibi grassi mescolati al caffè freddo si solidifichino invece di scomporsi.

Inoltre, il caffè freddo può far gonfiare la pancia e provocare mal di stomaco. Infatti, alcuni alimenti reagiscono alla vicinanza col caffè freddo gonfiandosi. È vero, però che non ci sono studi abbastanza importanti per affermare tutto questo. Ma gli esperti trovano numerose evidenze degli effetti negativi del caffè freddo, soprattutto dopo i pasti.

Ecco le conseguenze negative per chi beve abitualmente caffè freddo dopo pranzo

Un altro studio della WCRFI afferma che un consumo eccessivo di caffè aumenta il grasso addominale. A causare l’aumento di peso è l’impatto del caffè sugli ormoni. In questo modo il grasso si accumula in determinate zone del corpo, in particolare la pancia. Questo incide sui livelli di grasso viscerale, che sappiamo essere la causa di tantissime patologie. Inoltre, la caffeina provoca non solo aumento di peso, ma anche tachicardia e aumento della frequenza del respiro. Anche i livelli di cortisolo (ormone dello stress) aumentano notevolmente, soprattutto dopo attività fisica intensa.

Inoltre non è assolutamente vero che la quantità di caffeina è più bassa nel caffè freddo. Quindi bere grandi beveroni di caffè freddo allungato con ghiaccio o latte, non è assolutamente salutare. I medici sconsigliano di consumare caffè in grandi quantità in ogni sua forma, specialmente se zuccherato.

Approfondimento

