Andare in Romagna in spiaggia e spendere poco di ombrellone in questa località dove divertimento e buona cucina non mancano mai

Andare in Romagna in spiaggia e spendere poco di ombrellone-proiezionidiborsa.it

Quest’anno, purtroppo, il caro ombrellone sarà un salasso per molte famiglie. Che si troveranno, in spiaggia, a pagare cifre davvero molto altre per poter stare con due lettini sotto l’ombrellone. Rinunciare? Optare per il fai da te e la spiaggia libera? Non serve. Ad esempio, in Romagna, in questa località, non si spende molto.

Siete anche voi dei fedelissimi della stessa spiaggia, stesso mare? O, quest’anno, in funzione della forte inflazione, state guardandovi in giro per trovare delle spiagge più a portata di mano, anzi di tasca? Infatti, come abbiamo visto in una inchiesta che abbiamo pubblicato qualche settimana fa, ci aspettano dei rincari non da poco.

Nell’articolo, infatti, veniva offerta una panoramica, in giro per l’Italia, dei prezzi che potremmo aspettarci in vacanza. Con punte anche da 80 euro al giorno. Decisamente troppo per una famiglia normale che parte per le ferie. Da aggiungere anche al costo della casa in affitto, anche se, molti, hanno capito che la cosa migliore è investire, comprando. Del resto, ci sono abitazioni al mare in vendita a 45mila euro in una delle isole italiane più belle al Mondo.

Ecco dove prenotare la spiaggia in questa località che è perfetta per il divertimento in famiglia

Ok la casa, ma dell’ombrellone e dei lettini non si può fare a meno, soprattutto se si hanno dei bambini. E sappiamo che, da questo punto di vista, la Romagna è una delle terre dove l’accoglienza verso il turista è un marchio di fabbrica. Andare in Romagna in spiaggia e spendere poco di ombrellone, oltretutto, si può fare.

Chi va alla ricerca del divertimento, della buona cucina, così come di gite divertenti nei dintorni, sa che qui va a colpo sicuro. Le spiagge offrono tanti servizi ai bagnanti, oltre che spuntini pomeridiani che fanno sempre piacere.

Andare in Romagna in spiaggia e spendere poco di ombrellone. Ecco i prezzi per chi alloggia a Bellaria

Si organizzano vari tornei e, alla sera, non mancano certo i posti dove ballare o prendere un aperitivo in riva al mare. Per chi ama mangiare bene, poi, qui si va sul sicuro e pazienza per i chili di troppo che si accumulano. Ebbene, abbiamo fatto una prova per vedere quanto ci verrebbe a costare, in Romagna, per l’esattezza a Bellaria, una settimana di ombrellone.

Consideriamo la prossima settimana, dal 10 al 16 luglio. Siamo andati sul sito spiagge.it dove si possono fare le prenotazioni. Ebbene, per una settimana, ombrellone e due lettini costano 123 euro. Come sapete, più state e più potete puntare ad avere prezzi ancora più bassi. Insomma, una cifra da tenere in considerazione per questa estate.