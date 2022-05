Quando vogliamo acquistare una nuova auto, spesso la domanda è sempre la stessa: diesel o benzina? In realtà, oggi si sono aggiunte altre forme di energia, che hanno portato alla sempre maggiore diffusione di auto ibride ed elettriche.

Fra tutte queste opzioni, però, potrebbe essercene una che vale la pena di escludere a priori. Prima di arrivare a questo punto però capiamo le differenze fondamentali fra un motore a benzina o diesel.

La differenza fra diesel e benzina

I motori a benzina funzionano per combustione, avviandosi c’è tramite una scintilla che fa infiammare il carburante. Anche il diesel deriva dal petrolio, ma per far funzionare il motore si utilizza la compressione. Per questo, le macchine diesel sono più adatte a chi compie molti chilometri, anche perché spesso ci permettono di consumare meno. Può darci anche maggiore slancio in partenza e in salita, ma non è tutto oro quel che luccica.

Infatti, ormai i nuovi modelli di auto a benzina riescono ad avere una performance molto simile a quella del diesel. Nonostante questo, le auto a gasolio sono generalmente più costose e ormai non c’è grande differenza di prezzo con la benzina.

Acquistare auto a benzina o elettriche sembrerebbe una scelta vincente perché il diesel potrebbe sparire prima del previsto

Sempre più case automobilistiche stanno abbandonando il diesel. Questo è il caso della Volvo, della FCA, Audi, BMW e tante altre. In più, diverse città stanno impedendo la circolazione delle auto a gasolio nelle zone centrali, dai grandi ai piccoli centri. Non importa se si tratta di un’auto diesel euro6, potrebbe comunque esserci vietato il passaggio. Perché questo accanimento?

Semplicemente, i motori diesel sarebbero molto inquinanti, motivo per cui sia l’Onu che l’Unione Europea incoraggiano a scegliere le alternative. Per questo motivo le auto diesel potrebbero scomparire anche prima del previsto, forse anche entro i prossimi 10 anni.

Consideriamo, inoltre, che un motore a gasolio richiede una manutenzione costante e più impegnativa rispetto a quelli a benzina. Ciò si traduce in tempo e denaro in più. Ecco perché sempre più persone hanno deciso di passare all’elettrico.

Per quanto riguarda i modelli da scegliere, ormai le opzioni sono sempre di più. Sino a pochi anni fa i modelli erano pochi e molto costosi. Oggi ci sono in commercio modelli ibridi o elettrici di seconda mano in ottime condizioni. In più, ci sono anche dei nuovi arrivi sul mercato dell’elettrico molto più convenienti rispetto al passato.

Insomma, sempre più persone oggi sono convinte che acquistare auto a benzina o elettriche sembrerebbe una scelta vincente rispetto al diesel.

