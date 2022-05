Le faccende domestiche son sempre una parte incresciosa della giornata. Molte di queste, infatti, richiedono molto tempo, astuzia e olio di gomito per essere svolte nella maniera efficace.

Lavare i pavimenti, spolverare casa e passare l’aspirapolvere sono le faccende più sbrigative. Diverso è invece quando dobbiamo dedicarci ai lavori più stancanti, come la pulizia dei divani o dei materassi oppure alla pulizia delle fughe e dei pavimenti per sbiancarli e mantenere una casa profumata e igienizzata.

Per pulire i vetri e il box doccia velocemente ed eliminare il calcare ostinato e la muffa bastano 3 trucchetti economici ed efficacissimi

Tra le tante faccende che richiedono un dispendio energetico maggiore ritroviamo la pulizia del box doccia e dei suoi vetri.

Questa parte della casa è spesso sporca perché sottoposta ad un continuo utilizzo, divenendo così terreno fertile per le incrostazioni di calcare e la muffa. Entrambi difficili da mandare via con della semplice acqua corrente, il calcare e la muffa vanno eliminati con prodotti specifici che ne prevengano anche la successiva ricomparsa.

Per la pulizia di questa specifico ambiente della casa tanti sono i prodotti da poter utilizzare, da quelli chimici appositamente formulati, come l’anticalcare, a quelli più naturali. Un esempio è l’aceto, un prodotto dalla duplice azione anticalcare e antibatterica.

3 rimedi naturali

Un primo rimedio efficace è l’uso del poco conosciuto acido citrico, un prodotto eccellente per la pulizia della casa. Questa sostanza ci permetterà di eliminare sia le incrostazioni di calcare sia la muffa dal box doccia. Basterà versarne un sottile strato sulla superficie interessata ed aiutarsi con una spugnetta abrasiva. Sciacquare via il prodotto ed asciugare il box doccia, che tornerà bianco e scrostato come appena comprato.

Un altro trucchetto efficacissimo è l’uso del borace e dell’aceto che, miscelati insieme, sono una vera forza della natura per eliminare il calcare e la muffa dalle superfici. Il borace inoltre è efficace anche per eliminare l’eventuale presenza della ruggine dal piatto della doccia.

Per la pulizia dei vetri, invece, potremmo decidere di utilizzare il più comune detersivo per i piatti, un rimedio super veloce che porta via le macchie in un lampo ed evita la formazione di aloni dopo l’asciugatura. Basterà versare una goccia di detersivo sullo straccio umido e procedere alla pulizia dell’intero vetro. Successivamente ripassare lo straccio umido per portare via i residui di sapone ed asciugare con l’aiuto di un panno di cotone.

Altri rimedi

Infine, se siamo sprovvisti di tutti questi prodotti, possiamo comperare della candeggina delicata con all’interno ossigeno attivo e versarla sulle superfici interessate. Aiutarsi sempre con una spugnetta leggermente abrasiva e poi risciacquare.

Dunque per pulire i vetri e il box doccia velocemente sono questi i trucchetti da conoscere.

