Qualche giorno fa ci siamo occupati di uno dei big non solo del settore assicurativo, ma anche di tutta Piazza Affari. Parliamo di Generali Assicurazioni che è prigioniera di una lunga fase laterale che potrebbe terminare solo con l’assemblea dei soci di fine aprile.

Tuttavia, anche se non stiamo parlando di una big a livello di capitalizzazione (circa 170 milioni di euro contro i 27 miliardi di euro di Generali Assicurazioni), nel settore assicurativo la star a Piazza Affari è Assiteca. Negli ultimi cinque anni, infatti, il titolo ha sempre fatto meglio della media del settore di riferimento. Ad esempio, negli ultimi 5 anni ha guadagnato oltre il 135% a fronte di un settore assicurativo che mediamente ha guadagnato il 42%. Lo stesso risultato si ottiene andando a guardare l’ultimo anno di contrattazioni. In questo caso Assiteca ha guadagnato l’87,5% mentre il settore di riferimento ha guadagnato il 17,4%.

Dal punto di vista della valutazione, qualunque sia l’indicatore utilizzato il titolo risulta essere sopravvalutato. Dello stesso avviso sono gli analisti che hanno un prezzo obiettivo che esprime una sopravvalutazione del 15%.

Tra i punti di forza del titolo c’è il potenziale di crescita sia degli utili che del fatturato per i prossimi 3 anni. Anche se inferiore alla media del mercato italiano, Assiteca dovrebbe crescere più della meta del settore di riferimento.

Nel settore assicurativo la star a Piazza Affari è Assiteca, gli obiettivi di medio termini del titolo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo (MIL:ASSI) ha chiuso la seduta del 18 febbraio a quota 3,90 euro in rialzo del 3,17% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Con un rialzo di oltre il 20% in una settimana e con volumi che sono più che raddoppiati rispetto alla settimana precedente, il titolo ha raggiunto e superato il II obiettivo di prezzo in area 3,47 euro. A questo punto i margini per un ulteriore rialzo fino al III obiettivo di prezzo in area 4,49 euro (III obiettivo di prezzo) ci sono tutti.

I ribassisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso o al raggiungimento del III obiettivo di prezzo oppure nel caso di una chiusura settimanale inferiore a 3,47 euro.