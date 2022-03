Accorciare le tende troppo lunghe dopo averle appese è facile con questo trucco che non le rovina e che non fa danni

Molti si stanno già dedicando alle cosiddette pulizie di primavera. Quindi nei weekend e nel tempo libero spendono le giornate ad armarsi fino ai denti con la scopa e con svariate tipologie di detersivi. L’obiettivo è riuscire a stanare lo sporco più nascosto. In questo periodo non è raro che alcune persone si dedichino ad una pulizia approfondita di oggetti che spesso passano inosservati. Uno di questi fa parte della categoria, nonostante sia sotto gli occhi di tutti: le tende.

Abbiamo infatti già spiegato quali sono i modi migliori per lavarle e togliere l’antiestetico giallo o rimuovere il grigiore dato dal fumo. Oggi spieghiamo, invece, come accorciare le tende troppo lunghe in un batter d’occhio dopo averle appese. Esistono infatti delle soluzioni molto semplici da mettere in pratica che non le portano a rovinarsi.

Le soluzioni più in voga che però non sono sempre le più sicure

Generalmente ci si trova davanti a una situazione tipo. Molti, dopo averle deterse e fatte asciugare, le appendono e si accorgono poi che era necessario accorciarle prima di averle messe su. Oppure può succedere che alcuni le comprino nuove di zecca e che per sbaglio le acquistino di una lunghezza di gran lunga superiore al dovuto. Per questo la soluzione spesso è di effettuare una cucitura alla base, una specie di orlo. Il miglior modo per eseguirlo è quello di mettersi in piedi e di utilizzare come superficie di appoggio un asse da stiro. Però in questa operazione è necessario avere delle mani molto esperte. Il rischio altrimenti è quello di rovinare irrimediabilmente il tessuto.

Un semplice gesto per accorciare le tende troppo lunghe dopo averle già appese e senza rischiare di fare danni

Per questo è meglio evitare di intervenire direttamente sul materiale. Esistono infatti molte soluzioni che risultano molto più delicate. Ad esempio, si può utilizzare del nastro adesivo oppure del materiale magnetico. Basta infatti trovare l’altezza desiderata e arricciare semplicemente la parte in eccesso del tessuto della tenda, fermandola con le calamite o con l’adesivo. In questo modo la tenda risulterà automaticamente raccolta diminuendo la sua lunghezza. In alternativa, esiste anche la colla per tessuti. Però, anche in questo caso, se non si è sicuri delle proprie capacità, è meglio evitare a priori. Naturalmente tutte queste soluzioni sono praticabili nel caso in cui la parte inferiore della tenda non presenti un ricamo. Perché tutti questi consigli andrebbero ad agire proprio sulla parte più bella e raffinata. In questo caso suggeriamo di intervenire dall’altro lato, utilizzando come sempre le dovute precauzioni.

