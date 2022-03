Si avvicina la bella stagione con l’arrivo dell’equinozio. Questo evento, oltre a portare le vacanze pasquali, porta anche a una procedura che non tutti amano svolgere: le pulizie di primavera. Questo piccolo rito di passaggio, però, è molto utile per parecchi motivi. Prima di tutto permette di fare una cernita di ciò che ci serve e ciò che non ci è invece più utile, facendo riemergere dall’armadio oggetti che non vedevamo da almeno un anno. Questi possono essere donati oppure venduti, lasciandoci dello spazio nuovo.

Poi si ha anche l’occasione di pulire dei punti che altrimenti passerebbero inosservati. Per questo oggi dedichiamo spazio a un’area che molti spesso trascurano e sveliamo un trucco per renderla candida e splendente. Si può infatti dire addio alle tende ingiallite o ingrigite da fumo o dai caloriferi grazie a un alimento che quasi tutti custodiscono all’interno delle proprie cucine.

Un piccolo vademecum per tenerle al meglio

Le tende sono uno dei migliori alleati per la nostra privacy casalinga. Infatti, schermano lo sguardo dei curiosi e permettono di sentirci al massimo a nostro agio. Però a stare sempre nella stessa posizione risentono degli agenti esterni. Infatti la luce solare, la polvere, il calore dei termosifoni e anche il fumo possono rovinarle sul lungo periodo. Per questo è consigliabile detergerle almeno una volta ogni due mesi, anche per rendere la pulizia meno difficoltosa. Passiamo dunque al lavaggio. È meglio effettuarlo a mano e guardare sempre l’etichetta in modo da evitare di incorrere in sbagli clamorosi.

Addio alle tende ingiallite o ingrigite da fumo o termosifoni grazie a questo ingrediente quasi a costo zero che tutti abbiamo in casa

L’ ingrediente più consigliato in questo genere di operazioni è il bicarbonato. Questo, infatti, ha un grosso potere sbiancante e dà il suo meglio quando è abbinato con il sapone di Marsiglia. Per creare una mistura ideale sono necessari 4 cucchiai di bicarbonato e 3 di sapone liquido. In alternativa, si può usare il succo di limone oppure il lievito in polvere abbinato con il sapone. Nel caso del lievito, è necessario fare prima un lavaggio a mano con il sapone e poi immergere il tessuto in una bacinella di acqua calda in cui si è sciolto il lievito. Dopo avere atteso due ore, stendere le tende lontano dai raggi solari.

