L’azienda El.En è leader nel settore optoelettronico e dei sistemi laser per applicazioni medicali, industriali e per il restauro conservativo di monumenti. In particolare, le applicazioni medicali costituiscono gran parte del core business dell’azienda. I laser, infatti, costituiscono un’alternativa ai rimedi naturali per la bellezza del corpo.

La crescita aziendale ha trovato riscontro in Borsa dove negli ultimi anni il titolo ha sempre fatto meglio sia del settore di riferimento, che annovera tra gli altri il titolo Diasorin, che dell’indice italiano. Alle buone performance si associa un basso rischio delle azioni misurato attraverso il parametro beta, che allo stato attuale vale 0,78. Ricordiamo che un beta superiore a 1 vuol dire che il titolo è più rischioso del mercato in quanto ne amplifica i movimenti. Minore di 1, invece, indica che il titolo è meno rischioso.

La valutazione del titolo

Secondo i multipli di mercato, invece, il titolo risulta essere sottovalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato con l’eccezione del Price to Book ratio che vede El.En in linea con il settore di riferimento. Tuttavia va detto che, in assoluto i multipli di El.En sono molto elevati. Ad esempio, se consideriamo il rapporto prezzo su fatturato, sebbene inferiore alla media, è pari a circa 1,6.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 35% rispetto alle attuali quotazioni. Di particolare interesse, poi, è a dispersione che, essendo inferiore al 9%, esprime una convergenza di raccomandazioni tra i diversi analisti.

Accelerazione rialzista in vista per le azioni El.En: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo El.En (MIL:ELN) ha chiuso la seduta del 25 ottobre in rialzo del 4,12% rispetto alla seduta precedente, a quota 12,63 euro.

Ottimo break con accelerazione rialzista del titolo che spazza via la resistenza in area 12,23 euro (I obiettivo di prezzo) e scatta al rialzo verso il II obiettivo di prezzo in area 13,60 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 14,97 euro (III obiettivo di prezzo).

Qualora, invece, il livello appena rotto al rialzo dovesse cedere, allora potrebbero essere probabili ritorni in area 10 euro.