Il titolo Diasorin è tra quelli che in un ipotetico portafoglio di lungo periodo non potrebbe certamente mancare. Come spiegato in un precedente articolo, infatti, appartiene a quella categoria di titoli che, con lo storico a disposizione, dopo un investimento maggiore o uguale di 10 anni ha una probabilità del 100% di dare un rendimento positivo. Ovviamente questo non è garanzia per il futuro, ma certamente è un buon punto di partenza.

Ricordiamo che il titolo Diasorin ha avuto un’eccellente performance subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid 19. La società, infatti, ha sviluppato sistemi per la diagnostica dell’infezione. A proposito della pandemia, facciamo notare una delle sue poche conseguenze. L’inverno, infatti, potrebbe essere più sicuro con i vaccini anti Covid e antinfluenzale.

Quanto vale il titolo secondo l’analisi fondamentale?

Qualunque sia il multiplo di mercato considerato le azioni Diasorin risultano essere sottovalutato. Niente di eccezionale, stiamo parlando in un circa 30%, ma comunque indica delle potenzialità di crescita per i mesi a venire.

Come riportato sulle riviste specializzate, invece, il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, esprime una sopravvalutazione di circa il 50%.

Secondo le raccomandazioni degli analisti il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 9%. Tuttavia, va notato che la dispersione tra le indicazioni dei diversi analisti è superiore al 20% rendendo il prezzo obiettivo medio poco significativo.

Occasione di acquisto in arrivo per un titolo da cassettisti: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Diasorin (MIL:DSA) ha chiuso la seduta del 25 ottobre a 136,25 euro, in rialzo del 3,06% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico, le quotazioni di Diasorin sono molto vicine al III obiettivo di prezzo in area 137,75 euro. Ci potrebbero essere, quindi, nei prossimi giorni elevate probabilità di andare incontro a un ritracciamento. Visto lo storico di Diasorin, quindi, potrebbe esserci un’occasione di acquisto in arrivo per un titolo da cassettisti.

A supportare questo scenario c’è anche il fatto che area 137,75 euro già in passato ha frenato la ripresa del rialzo. In caso di ribasso l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 128 euro. Sotto questo livello, poi, potrebbero prendere il sopravvento i ribassisti.