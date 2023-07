Le 3 spiagge più belle della Liguria sono in questo incantevole borgo, una perla dalle case colorate

In Liguria ci sono splendide località che offrono mare cristallino e un interessante entroterra da scoprire passeggiando tra i suoi vicoli. In questo articolo andremo insieme alla scoperta di uno dei borghi più suggestivi della Liguria, dove ci sono tre delle spiagge più belle della Regione.

Molti avranno già prenotato le vacanze, e molti altri le hanno addirittura già fatte. Ma l’estate è ancora lunga. Non siamo neppure a metà luglio. Ad arrivare a fine settembre, ci sono ancora un bel po’ di fine settimana. Tutte occasioni di cui approfittare per fare gite in giornata e weekend fuori porta. Da Nord a Sud, l’Italia offre numerose occasioni. La scelta è davvero molto ampia e spazia dal mare alla montagna, dai laghi alle colline, senza dimenticare le note città d’arte e i deliziosi borghi.

Sicuramente, la scelta più gettonata ricade sempre sul mare. Spiaggia, sole e acque cristalline sono sempre una forte attrattiva per grandi e piccoli. In questo articolo andremo a scoprire insieme le 3 spiagge più belle della Liguria, che si trovano in un borgo altrettanto incantevole.

Varigotti

Varigotti si trova in provincia di Savona, nella Riviera ligure di Ponente, ed è una frazione di Finale Ligure. Di piccole dimensioni e con appena 500 abitanti, Varigotti vanta una storia importante. Grazie alla strategica posizione, è stato un porto commerciale dalla fiorente attività che, negli anni, è stato presieduto da bizantini, longobardi e saraceni. Come meglio vedremo più avanti, Varigotti si affaccia su un mare cristallino, con un’acqua caratterizzata da varie sfumature di blu. Un gioiello circondato da una natura selvaggia e pareti di roccia quasi verticali.

Addentrandosi all’interno del borgo, ciò che colpisce sono le tipiche casette dai toni pastello e i balconi stretti e corti. La particolare cromia delle case di Varigotti, e della Liguria in genere, è strettamente legata alla vita di mare, in quanto i colori accesi delle facciate delle case consentivano ai marinai di riconoscerle anche da lontano.

Le 3 spiagge più belle della Liguria

Una distesa di sabbia dorata e mare cristallino: ecco Baia dei Saraceni, considerata all’unanimità una delle spiagge più belle della Regione stessa. Questa spiaggia è molto affascinante anche per il contesto naturalistico in cui è immersa, caratterizzato da macchia mediterranea e pareti di roccia calcarea. La spiaggia è libera, ma c’è anche la possibilità di noleggiare ombrellone e lettini. Oltre alla Baia dei Saraceni, a Varigotti, è degna di nota anche la spiaggia di Malpasso. Qui, oltre alla spiaggia dorata e il mare verde blu, ci sono vari scogli ad arricchire il paesaggio.

La terza spiaggia fra le più belle di questa zona del Ponente ligure è una vera e propria perla nascosta. Si tratta di Punta Crena, cui si accede solo via mare, a nuoto o con imbarcazioni non a motore. Una piccola spiaggia lunga appena 50 metri, circondata da alte pareti di roccia. Il luogo perfetto per chi vuole godersi mezza giornata di relax e pace assoluta in uno scenario paradisiaco!