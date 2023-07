Ecco 5 snack light per la merenda in estate: perfetti per mantenere l’abbronzatura e combattere caldo e stanchezza

Ecco 5 snack light per la merenda in estate-proiezionidiborsa.it

5 idee per uno spuntino fresco, leggero e ottimo per mantenere il peso forma senza rinunciare al gusto.

Arrivata a metà di un caldo pomeriggio estivo, non importa che tu sia in spiaggia o in ufficio: sicuramente comincerai ad avvertire un certo languorino.

Del resto, i tuffi tra le onde mettono fame così come anche tutto lo stress che si accumula alla scrivania tra una pratica e l’altra.

Allo stesso tempo, però, è anche vero che le temperature troppo alte sono un deterrente per l’appetito e invogliano a mangiare esclusivamente cibi freschi.

Ma non si può di certo mangiare tutti i giorni gelato: per quanto tendenzialmente equilibrato potrebbe rovinare gli sforzi fatti in vista della prova costume.

La domanda quindi resta: cosa puoi mangiare di sano oltre al solito sacchettino di mandorle o frutta secca?

Ecco 5 snack light per la merenda in estate ottimi per soddisfare l’appetito con gusto senza però rovinare la linea.

Parole d’ordine: vitamine e sali minerali

La prima e più importante regola che viene ripetuta in continuazione anche dai telegiornali durante i mesi estivi riguarda una corretta idratazione.

Il caldo spossante determina una perdita di liquidi e questi includono anche una percentuale di vitamine e sali minerali, fondamentali per l’organismo.

Fatta questa premessa, è chiaro che l’obiettivo che dobbiamo tenere bene a mente quando ci viene fame è che dobbiamo reintegrare questi nutrienti.

E quale miglior modo per farlo se non attraverso la frutta e la verdura di stagione?

Alcuni alimenti in particolare vantano anche specifiche proprietà che ben si addicono a soddisfare le esigenze tipiche dei mesi estivi: scopriamo quali sono.

Ecco 5 snack light per la merenda in estate: l’ideale per limitare spossatezza e danni del sole

Cominciamo da un alimento perfetto per idratarsi e altamente dissetante: i cetrioli.

Essendo costituiti per circa il 95% da acqua, i cetrioli non solo consentono di rinfrescarsi a dovere, ma favoriscono anche il corretto drenaggio dei liquidi.

Quest’ultima proprietà dipende anche dalla presenza di potassio e magnesio, minerali ottimi per contrastare senso di pesantezza e gonfiore.

Ugualmente depurativa e remineralizzante è poi l’uva: pratica da consumare, è anche ricca di antiossidanti e vitamina C.

L’insieme di questi nutrienti favorisce inoltre la produzione di collagene, fondamentale per sfoggiare una pelle nutrita ed elastica.

E a proposito di pelle, vogliamo parlare di quegli alimenti che aiutano a sviluppare una corretta abbronzatura senza incorrere in eventuali danni dal sole?

Il primo è il pompelmo che, grazie al notevole contenuto di vitamina A e C, è perfetto per proteggere la pelle dall’invecchiamento.

Ma se non ti piace il suo gusto un po’ amarognolo punta tutto sulle carote: ricche di vitamine e fibre, quindi anche particolarmente sazianti.

Infine, non resta che scoprire qual è lo snack ideale per combattere la spossatezza che ci assale nelle giornate più umide e afose.

Si tratta dei pistacchi: naturalmente ricchi di ferro, potassio e magnesio.

L’unica avvertenza riguarda il loro apporto calorico piuttosto consistente per cui è meglio non superare i 30 grammi giornalieri e sceglierli non salati.