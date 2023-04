Abbinare le giacche di jeans su un jeans non è più un problema: ecco i migliori outfit da fare

Con l’arrivo della primavera il caldo si fa sentire. Dobbiamo dire ciao ai cappotti lunghi e pesanti e far entrare nel nostro armadio le nostre amate giacche di pelle e di jeans.

In particolar modo in questo periodo vanno molto le giacche di jeans, perché sono leggere ma allo stesso tempo coprono da eventuale vento fresco. Ma come possiamo abbinarle nel migliore dei modi?

Tipi di giacche

Ovviamente ce ne sono diverse tipologie, a seconda anche dell’outfit che noi vogliamo andare a fare. La giacca di jeans la possiamo trovare corta, lunga, media e anche il colore cambia. È proprio il colore del jeans a essere importante per la riuscita di un outfit equilibrato nei colori. Ad esempio se volessimo essere un po’ più eleganti, esistono le giacche di jeans lunghe. Queste possono essere abbinate tranquillamente ad un abito lungo con dei tacchi importanti.

Abbinare le giacche di jeans su un jeans non è più un problema: ecco alcuni consigli

Nonostante sia un prodotto che esiste da tantissimo tempo, va sempre di moda. Proprio per questo è facile anche abbinarlo, bisogna solo star attenti a qualche accortezza.

Jeans su jeans va bene?

La moda di qualche tempo fa avrebbe detto che la giacca di jeans su un pantalone di jeans sarebbe stato possibile solo se entrambi erano dello stesso colore e sfumatura. Oggi nel 2023 non si va più a guardare tanto l’abbinamento di colore ma si va a creare un contrasto tra il pezzo di sopra e il pezzo di sotto. Basti pensare che qualche mese fa sono andati di moda colori come il fucsia e il verde fluo.

Dunque se ad una gonna o pantalone di jeans scuro andiamo a mettere una giacca di jeans molto chiara, verrebbe fuori un outfit davvero bello e alternativo. Su molti siti di vestiti vediamo anche la presenza di pantaloni stile cargo in jeans tappezzati di punti in cui il jeans e chiaro e altri dove il jeans è scuro. Diciamo che la moda ora come ora è questa, un po’ stravagante e fuori dagli schemi. Abbinare le giacche di jeans su un jeans possiamo dire non essere più sbagliato, quindi buttiamoci!

Altri abbinamenti

Per un outfit invece un po’ più semplice possiamo sempre puntare su una magliettina bianca, anche a righe nere, con un pantalone di colore neutro. La giacca di jeans in questo caso andrà a spezzare un po’. Potremmo anche pensare di abbinarla insieme ad un pantalone di pelle, ad esempio un leggins. Immaginiamo di mettere un leggins di pelle nero, una magliettina bianca e la giacca di jeans chiaro. In questo caso specifico sarebbe meglio abbinare un colore chiaro della giacca perché c’è già il pantalone che è scuro e poi è più un outfit da giorno, estivo o primaverile. Se invece dobbiamo uscire di sera possiamo mettere colori più scuri.