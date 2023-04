Bella e desiderata, ma Jenna Ortega ha due grandi insicurezze e non le nasconde: eccole svelate

Non è un mistero che la società odierna sia molto incentrata sull’immagine e che spesso metta a dura le persone e non soltanto quelle comuni. Anche attrici belle e desiderate come Jenna Ortega hanno delle grandi insicurezze. Ti sveliamo quali sono.

Troppo alta, troppo bassa, troppo piatta o troppo prosperosa. Queste e tantissime altre insicurezze assediano le donne ogni giorno.

Pesano come macigni e sempre più persone trovano il coraggio di parlare e di distanziarsi da standard di bellezza spesso impossibili. Bella e desiderata, ma Jenna Ortega e cioè l’interprete di Mercoledì Addams nella nota serie Netflix ha a sua volta delle insicurezze.

I peli delle braccia

Jenna Ortega ha origini latine. Pertanto, come da lei stessa dichiarato, è molto pelosa. Già ai tempi della scuola questa era una sua grande insicurezza.

Sembra che sia stata addirittura presa in giro per questo dettaglio. Una sua compagna ebbe l’ardire di paragonare le sue braccia a quelle di un gorilla. Un commento che ha certamente segnato Jenna Ortega, che probabilmente ricorda con grande amarezza questo triste episodio. La giovane attrice ha infatti raccontato di radersi le braccia ogni singolo giorno e di essere ossessionata anche dalla comparsa della ricrescita.

Bella e desiderata, ma Jenna Ortega ha due grandi insicurezze: l’altra riguarda le sue lentiggini

Una particolarità della giovane interprete di Mercoledì sono le sue lentiggini. Molti le considerano un difetto, eppure c’è persino chi decide di farsele tatuare.

Insomma, c’è chi le adora alla follia e chi le detesta. Purtroppo Jenna Ortega rientrava in questa seconda categoria di persone. Le lentiggini erano infatti una sua grande insicurezza, scaturita dalle parole cattive che spesso le rivolgevano i truccatori. Questi sostenevano che le lentiggini facessero sembrare il suo viso ‘’sporco’’ e cercavano di nasconderle il più possibile. Per un po’ di tempo, la Ortega si è vergognata di questa sua particolarità. Per fortuna, con il tempo la giovane attrice ha superato quest’insicurezza. Ad oggi, sostiene di apprezzare molto di più le sue lentiggini.

Non solo le persone comuni hanno insicurezze, ma anche persone che hanno raggiunto la fama e il successo in giovane età. Pertanto, quanto appena visto può essere un invito a non abbattersi e ad imparare ad amarsi un po’ di più nonostante tutto e tutti.

