Tutti abbiamo delle abitudini che ripetiamo ogni giorno in svariati ambiti della vita. Ci potrebbe sorprendere sapere che molti comportamenti abituali avvengono in cucina. Per esempio, c’è chi non prende il caffè della moka senza aver mescolato il contenuto con un cucchiaino. Ancora, ci sono coloro che non mangiano una mela se non dopo averla sbucciata attentamente.

Alcune abitudini, poi, si sovrappongono a quelle che sembrano tecniche di cottura o di preparazione dei cibi. Ma capita non di rado di scoprire che quell’abitudine che a noi sembrava sicura, addirittura si è rivelata pericolosa per la nostra salute. È il caso di cui parliamo oggi. Infatti, abbiamo sempre sbagliato a lavare la carne prima di cuocerla, specialmente quella di pollo. A rivelarlo è uno studio che ha coinvolto 300 persone e pubblicato dal Journal of Food Protection. Condotto dall’Università statale della Carolina del Nord, avrebbe rivelato abitudini errate in alcuni casi e poco attente riguardo la corretta eliminazione dei batteri dalla carne.

Abbiamo sempre sbagliato a lavare la carne di pollo cruda ed ecco rivelati gli errori più gravi che potrebbero mettere a repentaglio la salute

Lo studio si è svolto in due fasi, di cui una precedente al test, dove metà dei partecipanti ricevono delle indicazioni. Tra queste, la più rilevante consiglia di non lavare il pollo prima della preparazione. È seguito il test dove le persone, portate in laboratorio di cucina, hanno dovuto preparare delle cosce di pollo e un’insalata seguendo le proprie abitudini. Tutto ciò senza sapere che il pollo era stato preventivamente inoculato con Escherichia coli di un ceppo innocuo ma modificato con un marcatore tracciabile.

Durante la preparazione, infatti, i ricercatori per due volte prelevano campioni dalle superfici e dal cibo per controllarne la contaminazione batterica. Ciò che è emerso è che il 93% dei partecipanti che avevano ricevuto le istruzioni non ha lavato il pollo. Tuttavia, la contaminazione di superfici e insalate era molto simile in tutti i gruppi.

Cosa può contaminare maggiormente la carne

Secondo i ricercatori, i batteri presenti sulle superfici, sugli attrezzi da cucina e sul cibo possono trasmettersi in più modi. Dalla carne sicuramente, ma soprattutto dalle mani che vengono lavate solo all’inizio della preparazione e non nelle fasi successive. Quindi, sciacquare o meno la carne non fa differenza, specialmente se per farlo usiamo le mani. Al contrario, lavarsi le mani più volte ed evitare il contatto tra cibo e materiali contaminati (ad esempio, confezioni e imballaggi) può fare la differenza. Ovviamente, la cottura avrà un’altra importantissima parte nella riduzione della trasmissione di batteri.

