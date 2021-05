Asciugamani, accappatoi, intimo, tovaglie e strofinacci da cucina sono i tessuti più importanti e come tali hanno bisogno di essere trattati con attenzione. Necessitano un lavaggio particolare e non bisogna minimamente trascurarli, nella misura in cui sono strettamente collegati alla nostra igiene personale.

Capita spesso di mettere tutto quello che abbiamo da lavare insieme in lavatrice indistintamente dai vari tessuti. Questa è un’abitudine sbagliata, poiché specialmente i tessuti sopra citati vanno lavati separatamente dal resto del bucato. Asciugamani, accappatoi e strofinacci possono essere lavati insieme, visto che il tessuto è spesso uguale. A tal proposito, consigliamo la lettura dell’articolo “Abbiamo sempre sbagliato con il lavaggio degli asciugamani ed è per questo motivo che spesso puzzano”.

In questo articolo, porremo l’attenzione sugli strofinacci da cucina, il “mezzo” che maggiormente utilizziamo per pulire e asciugare. Riposto spesso in bella vista, lo strofinaccio è vittima degli schizzi mentre cuciniamo le nostre ricette o delle nostre mani sporche. Quando lo laviamo, a prescindere dal lavaggio a mano o in lavatrice, ci accorgiamo che le macchie restano. Ecco perché abbiamo sempre sbagliato a lavare gli strofinacci in questo modo per cui restano le macchie ma ecco un rimedio naturale per igienizzarle.

Il rimedio naturale contro le macchie degli strofinacci da cucina

Abbiamo sempre sbagliato a lavare gli strofinacci in questo modo per cui restano le macchie ma ecco un rimedio naturale per igienizzarle. Lavare uno strofinaccio da cucina richiede attenzione poiché è il tessuto più soggetto alla proliferazione di germi e batteri. Di conseguenza, non può essere lavato a basse temperature e senza l’utilizzo di un prodotto igienizzante.

Motivo per cui lo strofinaccio ha bisogno di essere lavato in lavatrice a 60°gradi con l’aggiunta di un piccolo aiuto indispensabile. Conosciuto per le sue proprietà igienizzanti il bicarbonato farà a caso nostro. Basta aggiungere un misurino al detersivo e il gioco è fatto.

Per chi è abituato al lavaggio a mano, il bicarbonato è altrettanto consigliato. Se ne versa un po’ in acqua calda lasciando agire per minimo mezz’ora. Dopo di che risciacquiamo.