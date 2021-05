Le donne non fanno mai una cosa alla volta. Sono sempre super impegnate perché si dividono tra casa, figli e lavoro. Ecco perché spesso, quando sono impegnate nelle faccende domestiche, non è raro che siano vittime di infortuni, anche lievi ma comunque fastidiosi.

Sarà il caso, ma lo scenario è un classico: mentre stiamo stirando o mentre stiamo per togliere la pizza dal forno, ecco che suona il citofono, il bambino inizia a piangere o squilla il telefono. A volte anche tutto in contemporanea!

Ed è un attimo procurarsi una scottatura sulla mano, le dita o sul polso.

Un incidente domestico non gravissimo ma comunque doloroso e alquanto fastidioso. Meglio correre subito ai ripari per alleviare il senso di dolore ma soprattutto per evitare che si formi una brutta vescica.

Semplici sistemi naturali per rimediare al dolore di una brutta scottatura e trovare immediato sollievo.

Acqua molto fredda per alleviare le scottature

Viene sicuramente istintivo farlo ed è il rimedio più semplice ed immediato da attuare in caso di piccole scottature. Passare la zona interessata sotto l’acqua corrente molto fredda per qualche secondo. Meglio ancora se all’acqua aggiungiamo un pizzico di sale.

Patata cruda

Le patate possiedono proprietà lenitive e aiutano contro le irritazioni. Applicare sulla bruciatura una fetta di patata cruda o in alternativa un pezzo di buccia dal lato interno.

Tè nero

Mettere in infusione una bustina di tè nero in una tazza piena di acqua fredda. Aspettare qualche minuto, strizzarla e fare degli impacchi direttamente sulla scottatura. I tannini del tè nero riescono infatti a calmare il dolore e la sensazione di bruciore.

Bucce di banana

Applicare un pezzetto di buccia di banana (la parte interna) sulla bruciatura. Anche la banana ha infatti poteri antidolorifici e calmanti.

L’olio di cocco

L’olio di cocco facilita la guarigione delle piccole scottature. Essendo ricco di acidi grassi utili e di vitamina E, aiuta la rigenerazione della pelle. Possiede inoltre proprietà antibatteriche e antimicotiche. Applicarne piccole quantità sulla zona interessata.

Utilizzato nella stessa maniera va bene anche l’olio d’oliva.

Miele per disinfettare le scottature

Il miele disinfetta e guarisce le piccole scottature in quanto favorisce la cicatrizzazione. Basta applicarne un velo su una garza e medicare la scottatura. Ripetere almeno 3 o 4 volte al giorno.

Aceto

Avendo proprietà astringenti e antisettiche, l’aceto aiuta a prevenire le infezioni che possono insorgere a seguito di piccole scottature. Preparare una soluzione diluendo acqua e aceto in parti uguali. Fare degli impacchi locali con questo liquido.

Ecco, quindi, i semplici sistemi naturali per rimediare al dolore di una brutta scottatura e trovare immediato sollievo tra cui poter scegliere.