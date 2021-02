Le nostre tasche si sono svuotate sempre di più nel 2020 ma non ci siamo resi conto che comunque abbiamo risparmiato senza volerlo ben 905 euro a famiglia. Le voci di carburanti, pedaggi, parchimetri, manutenzione veicoli e revisioni hanno un’incidenza non da poco sulle famiglie italiane. Infatti l’emergenza Covid e le conseguenti misure restrittive hanno ridotto la spesa per la gestione degli autoveicoli. L’Assoutenti ha realizzato uno studio sul tema mettendo in risalto quanto abbiamo risparmiato per ogni voce. Gli italiani non si sono resi conto di quanti soldi hanno risparmiato con l’introduzione dei divieti di spostamento e grazie i limiti alla circolazione.

Quanto pesa l’auto sulle tasche degli italiani

Dunque non tutti i mali vengono per nuocere, perché nell’ambito del comparto spese auto, le famiglie hanno ottenuto un buon beneficio. Le spese in meno non riguardano solo il carburante ma soprattutto il profilo della gestione delle automobili. Muovendosi meno, i pneumatici non si sono consumati e le auto non hanno richiesto i normali interventi di riparazione e ordinaria manutenzione. Per non parlare poi del crollo della spesa per pedaggi e parchimetri.

I risparmi voce per voce

Però incuriosisce leggere quale voce pesa di più sulle tasche dei cittadini. Dal punto di vista generale i consumi di benzina e gasolio, lo scorso anno, sono diminuiti di oltre 15 miliardi di euro. Questa cifra pesa per circa 588 euro a famiglia. Inoltre si aggiunge il dimezzamento della spesa per manutenzione e riparazioni auto che incide per circa 282 euro annui a famiglia. A queste riduzioni si aggiungono i 33 euro in meno spesi per i pedaggi autostradali e parchimetri e i 2,6 euro per le revisioni come per Legge.

A tirare le somme abbiamo risparmiato senza volerlo ben 905 euro a famiglia. E’ pur verso che la pandemia del coronavirus ha portato crisi e introiti in meno ma nel contempo ha permesso di spendere di meno perché ha costretto tutti a ridurre gli spostamenti.