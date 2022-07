Abbasserebbe la pressione un frutto estivo dolce da assumere anche così

Durante il periodo estivo, la pressione arteriosa tenderebbe ad abbassarsi a causa del caldo. Tuttavia sarebbe sempre opportuno tenerla sotto controllo, sia da parte di un soggetto sano che da uno affetto da ipertensione.

Anche la pressione bassa potrebbe avere degli effetti negativi sull’organismo, non solo quella alta. Quest’ultima, però, potrebbe provocare delle problematiche serie e, in qualche caso, anche irreversibili. La pressione alta, infatti, sarebbe la responsabile di infarti e ictus.

Proprio per questo motivo, sarebbe un valore a cui prestare molta attenzione. Dovremmo misurarla ogni giorno, tramite lo strumento apposito. I valori standard non dovrebbero superare i 90 mm/Hg per la minima e i 140 mm/Hg per la massima.

Oltre questi valori si parlerebbe di ipertensione. In ogni caso, la pressione sanguigna potrebbe aumentare anche per altri fattori. Per esempio, si annovererebbero obesità e sovrappeso, fumo di sigaretta, menopausa, oltre che uno scorretto stile di vita e inadeguata alimentazione.

No al sale né alla sedentarietà

L’alimento responsabile dell’aumento della pressione sarebbe il sale. Di conseguenza, sarebbe opportuno evitarlo e sostituirlo con le spezie e le erbe aromatiche. Ma anche l’alcol sarebbe un nemico e l’abuso potrebbe causare altri problemi, oltre a questo, soprattutto al fegato.

La sedentarietà, poi, sarebbe un fattore di rischio per diverse patologie. Contribuirebbe ad ingrassare e, come abbiamo visto, il sovrappeso sarebbe una delle cause dell’aumento della pressione. Dovremmo tenerci più attivi e fare almeno mezz’ora di attività fisica al giorno.

L’alimentazione giocherebbe un ruolo essenziale

Oltre all’esercizio fisico, per il quale anche una camminata a passo svelto basterebbe per avere dei benefici, il regime alimentare sarebbe la strada giusta per abbassare naturalmente la pressione. Dovremmo evitare tutti i cibi contenenti grassi saturi, cibi ricchi di zuccheri e alimenti lavorati, come gli insaccati, i quali potrebbero contribuire a causare anche il tumore al fegato.

Abbasserebbe la pressione un frutto estivo dolce da assumere anche così

Per esempio, potremmo integrare maggiori quantità di frutta e verdura, a condizione che la frutta venga pesata e, comunque, non si vada oltre i 100 g. La frutta, seppur salutare e ricca di proprietà benefiche, conterrebbe pur sempre zuccheri, anche se naturali.

Uno dei frutti da preferire, qualora soffrissimo di pressione alta, sarebbe la ciliegia. Secondo Humanitas, abbasserebbe la pressione un frutto estivo dolce da assumere anche attraverso i succhi. Ci riferiamo alla ciliegia che, infatti, fungerebbe da antipertensivo attraverso il contenuto di potassio che, inoltre, terrebbe a bada anche il battito cardiaco.

Oltre a quest’importante funzione, la ciliegia sarebbe ricca di antiossidanti, capaci di contrastare l’invecchiamento delle cellule. Oltre a mangiare 100 g di ciliegie, potremmo gustarle tramite succo di frutta. Basterebbe togliere il nocciolo e frullare le ciliegie insieme a mezzo bicchiere di latte o yogurt greco. Tuttavia, se si preferisce, potremmo anche assumere il succo puro, evitando l’aggiunzione dello zucchero.

