Il kefir è una bevanda dal potere rinfrescante che si ottiene dalla fermentazione del latte di pecora, di vacca odi capra. Si presenta con una consistenza simile allo yogurt ma ha un gusto più frizzante. Inoltre contiene 10 batteri attivi che si fermano nella flora intestinale, mentre lo yogurt ne possiede solo due che transitano nell’organismo senza stabilirvisi. Le sue origini, antiche e alimentate da miti e leggende, risalgono alla Mesopotamia, da dove poi si è diffuso verso l’India, l’Egitto e la Scandinavia. È considerato un elisir di lunga vita perché è ricco di vitamine, minerali e batteri probiotici in grado anche di abbassare il colesterolo.

Abbassare il colesterolo col kefir

È noto che il kefir rafforza le difese immunitarie, aiuta a prevenire gli stati allergici e favorisce l’assorbimento delle vitamine del gruppo B. E’perfetto da gustare durante un lungo viaggio in aereo perchè regolarizza l’intestino, protegge dalle infezioni l’apparato urogenitale e ha un efficace potere antiossidante. Riduce il colesterolo nel sangue ed è perfetto per chi è intollerante ai latticini: il processo di fermentazione lo rende quasi privo di lattosio.

Fare il kefir a casa

Si può abbassare il colesterolo col kefir? Il kefir si trova già pronto nel banco frigo nei supermercati e nei negozi specializzati in alimenti biologici. Ma se si preferisce lo si può fare anche in casa con i grani di kefir disidratati. A contatto con il latte o con l’acqua si trasformano subito in granuli gelatinosi. Dopo poche ore si potrà gustare il kefir, che ha una consistenza più liquida dello yogurt. Lo si può gustare arricchito con semi, frutta fresca e cereali o aggiungerlo ad un frullato. Ma può essere usato anche come ingrediente in vari tipi di ricette dolci e salate. Con aggiunta di prezzemolo e olio d’oliva sulle patate al vapore, con erba cipollina e salmone affumicato con granella di pistacchio o polvere di cannella per accompagnare la tarte tatin.