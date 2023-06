Soffice come una nuvola, la torta del momento arriva dal Paese di Kasia Smutniak. Conquisterai tutti!  

Ecco la ricetta di una torta che sta spopolando su internet. Un dolce soffice e che si scioglie in bocca. Semplicissimo da fare, si presta a numerose varianti.

Anche in cucina, ormai, spopolano mode e tendenze. Complici i social networks, basta un breve video postato al momento giusto, ed ecco che una ricetta comincia a diventare virale e tutti sono già corsi in cucina per replicarla. Oltre che di ricette, a volte si tratta anche di utilizzi alternativi di un ingrediente comune. In questo articolo ci occuperemo di un dolce: soffice come una nuvola, la torta del momento arriva dalla Polonia, il Paese d’origine della bellissima modella e attrice Kasia Smutniak, ormai naturalizzata italiana.

Torta karpatka: ingredienti e procedimento

Per l’impasto

150 g di farina ;

; 120 g di acqua ;

; 4 uova ;

; 120 g di latte ;

; 80 g di burro ;

; 1 cucchiaino di zucchero ;

; ½ cucchiaino di sale ;

; zuccero a velob. per decorare.

Per la crema

½ l di latte ;

; 2 uova ;

; 150 g di zucchero ;

; 90 g di burro ;

; 50 g di amido di mais ;

; 1 bustina di vanillina.

Procedimento

Inizia preparando la crema. Prendi un pentolino e unisci uova, zucchero e amido di mais. Mescola bene con una frusta per evitare grumi. Poi, versa il latte a filo continuando sempre a mescolare. Metti sul fuoco a fiamma media e fai cuocere fino a quando la crema non sarà addensata. Travasa quindi in una ciotola e aggiungi l’estratto di vaniglia (vanillina). Mescola, copri con pellicola alimentare a contatto e aspetta che raffreddi.

Mentre la crema si fredda,dedicati ora all’impasto. Si tratta di una pasta choux, ovvero quella dei bignè.

Prendi una pentola, versaci l’acqua e il burro e fai sciogliere a fuoco basso. Unisci la farina e mescola utilizzando un cucchiaio di legno facendo cuocere finché sul fondo della pentola si forma una patina biancastra. Trasferisci quindi il composto in una ciotola. Quando tiepido, aggiungi le uova una per volta facendole assorbire bene mescolando con vigore. A questo punto, versa l’impasto in 2 teglie tonde (22 cm di diametro) imburrate e fai cuocere entrambi 15 minuti a 220°C. Poi abbassa la temperatura a 200°C e continua la cottura per ancora 20 minuti. Sforna le due parti di torta e attendi che raffreddino.

Intanto, riprendi la crema ormai fredda e unisci il burro a tocchetti. Monta con le fruste fino a quando avrai ottenuto un composto liscio e spumoso.

A questo punto, non ti resta altro da fare che assemblare la torta sistemando i due dischi di torta una sopra all’altro e, nel mezzo, la crema.

Soffice come una nuvola, la torta del momento arriva dalla Polonia: significato, varianti e consigli

Questa torta si chiama Karpatka (informazioni e foto su wikipedia), chiaro riferimento ai monti Carpazi, una catena montuosa dell’est Europa. Per ricordare anche nell’aspetto queste montagne, il secondo strato di torta va sistemato con il lato increspato e non livellato rivolto verso l’alto, così da ricordare il profilo montagnoso.

La torta Karpatka si conserva 3-4 giorni in frigorifero. Per un’ottima degustazione, tenerla a temperatura ambiente per circa mezzoretta.

Servire spolverata con zucchero a velo.

Di per sé, questo dolce è semplicissimo. Per un tocco più fresco, aromatizzare la crema con del succo di limone o di arancia. Per una versione più colorata, aggiungere nella crema e come decorazione frutta fresca a pezzi (fragole, pesche, kiwi…). Infine, per un tocco goloso, arricchire la farcia gocce con cioccolato. E buon appettito con questa torta soffice come una nuvola.