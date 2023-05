Vuoi un conto corrente a canone gratuito alle Poste Italiane o in banca? Valuta queste 3 proposte

Il conto corrente è uno di quei prodotti che se non ci fosse andrebbe semplicemente inventato. È un formidabile strumento di pagamento con cui gestire molti dei flussi finanziari sia in entrata che in uscita. Un unico prodotto contabile che permette di gestire in semplicità il complesso delle spese e degli incassi tipici della vita ordinaria.

Tuttavia, non è quasi mai gratis (oltre che un pessimo parcheggio della liquidità), anzi spesso rientra tra i servizi a pagamento erogati alla clientela dalla banca di turno. Il c/c finisce così per gravare sulle spese fisse mensili al pari dell’abbonamento alla pay-tv, alla palestra, Internet, etc. Sul mercato però non mancano offerte speciali di alcuni intermediari tese a incrementare i rispettivi pacchetti clienti. Vediamone alcune tra quelle attive in questo momento. Pertanto se vuoi un conto corrente a canone gratuito alle Poste Italiane o in banca per sempre o a tempo, considera queste possibili opzioni.

L’offerta di banca BBVA

Banca BBVA propone l’omonimo c/c online e la carta di debito BBVA a zero spese per sempre. Inoltre l’istituto propone due promo alla clientela, il Gran Cashback 20% BBVA e il Passaparola. Nel 1° caso il correntista recupera in automatico fino a 100 € di cashback su tutti gi acquisti del primo mese (sui primi 500 € del mese). Nel 2° caso, invece, la banca regala 20 € per ogni persona invitata ad aprire un conto BBVA, fino a un massimo di 200 €.

I documenti informativi presenti sul portale dell’istituto illustrano nei minimi dettagli tutte le altre condizioni commerciali riguardanti il c/c. Qui in particolare ricordiamo il Deposito Flessibile BBVA 2% per 12 mesi. Si tratta di un conto deposito senza vincoli (depositi da 500 fino a 50mila €) e accessorio al c/c online.

Il conto ControCorrente di IBL Banca

È a tempo, invece, la promo di IBL Banca sul c/c ControCorrente. L’istituto lo propone ai nuovi clienti a canone gratis primi 6 mesi e con un interesse lordo del 2,50% indipendentemente dal pacchetto scelto e dalla giacenza media sul conto. Al termine del semestre la remunerazione offerta cambia e varia in base alla giacenza media detenuta sul conto, fino a 0,50%.

Anche IBL Banca offre alla clientela la possibilità di vincolare i risparmi e avere così un rendimento più elevato. Per le attivazioni di Time Deposit IBL dal 5 maggio al 30 giugno 2023 è possibile ottenere un rendimento annuo lordo fino al 4%.

Vuoi un conto corrente a canone gratuito alle Poste Italiane o in banca?

L’ultima promozione che illustriamo, infine, riguarda Poste Italiane. Scegliendo tra le opzioni Start Giovani o Start o Medium e aprendo il conto da app BancoPosta o dal portale di Poste, il canone è gratuito per i primi 18 mesi. La promo è valida fino al prossimo 31 luglio. Tra i servizi attivi a canone 0 € (in promozione) citiamo la carta di debito Postapay, l’Internet e mobile banking, i prelievi dagli ATM Postamat. Altre condizioni sono poi indicate sul portale dell’intermediario.

Inoltre chi accredita lo stipendio o la pensione entro il 30 settembre 2023 partecipa all’operazione a premio certo per ricevere un buono regalo Amazon del valore di 50 euro.

Avvertenze generali

In chiusura invitiamo il Lettore a consultare integralmente tutti i prospetti relativi al prodotto considerato. In questa sede, infatti, ci siamo limitati solo a citare le condizioni speciali al momento in vigore. Pertanto è doveroso accertarsi di quali saranno le condizioni a regime del c/c analizzato, specie quando le condizioni di vantaggio sono solo a tempo determinato.

(n.d.r. Proiezionidiborsa riporta dati a titolo gratuito e non ha alcun interesse e nè rapporti con le istituzioni citate. Questo articolo è un semplice servizio di ifnromaziomne per i lettori del sito)