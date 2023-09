La Matera di Imma Tataranni: i luoghi della fiction, la casa della protagonista, quanto costa comprarne una uguale

È Matera, antica e fascinosa, la location di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, una delle fiction più amate della televisione italiana. La protagonista, nata dalla penna di Mariolina Venezia e interpretata da Vanessa Scalera, ha conquistato i telespettatori e registrato record di ascolti. Ora torna la terza serie.

Nella fiction televisiva Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la città di Matera svolge un ruolo di primo piano con il suo fascino antico e la bellezza senza tempo del centro storico, che fa da sfondo alle vicende. Per le riprese fin dalla prima edizione sono stati scelti i rioni Sassi, la parte vecchia della città. È lì che si muove la protagonista tra vicoli e scale di pietra, piazzette e scorci panoramici. Senza dubbio la fiction non sarebbe la stessa senza questa cornice stupenda e affascinante.

La Matera di Imma Tataranni

Le riprese si sono svolte in diverse zone del centro storico, tra vicoli strettissimi e strade levigate dal tempo e hanno messo in luce la bellezza fascinosa dei Sassi di Matera. I rioni Sassi sono divisi in tre zone, il Sasso Barisano, il sasso Cavernoso e la Civita che è la parte più antica, la prima ad essere modellata dalle mani degli uomini. La Civita si estende entro il perimetro delle antiche mura.

La tipica abitazione dei Sassi è scavata su tre livelli ed è unica nel suo genere. La bellezza di questa zona, un groviglio di case che si intersecano e di viuzze strettissime, è evidente soprattutto dagli affacci panoramici, ben visibili nella fiction. Per girare le scene all’interno del Palazzo di Giustizia sono stati utilizzati i locali del Cinema Comunale. La casa di Imma invece è un tipica abitazione del centro storico e si trova poco sopra i Sassi. La particolarità è che pur mantenendo l’aspetto tradizionale all’esterno, all’interno è stata strutturata come una casa moderna.

Quanto costano le case

I Sassi e in genere il centro storico sono la parte più suggestiva della città. Comprare casa in questa zona è diventato molto in voga e alcune abitazioni in grotta sono state trasformate in locali alla moda e in hotel di lusso. Quanto costa una casa nella Matera di Imma Tataranni?

Il prezzo medio di vendita, secondo le quotazioni del mercato immobiliare, è di 1,861 €/mq, mentre per gli affitti il prezzo medio stimato è di 8,12 €/mq. Una casa nei rioni Sassi può avere un costo iniziale abbastanza contenuto, ma in genere richiede interventi di ristrutturazione. Un casa tipica può costare anche solo 55.000 euro, come nell’esempio venduto da Remax sul loro sito della zona. Si tratta di un immobile di 40 mq da ristrutturare, più adatto da adibire a struttura ricettiva. Si deve spendere di più per una casa in una piccola palazzina storica. Sempre la stessa agenzia vende un bilocale di 53 mq a 139.000 euro. Anche in questo caso da ristrutturare.

(n.d.r. La nostra Testata giornalistica riporta gratuitamente annunci di compravendita riprendendoli dai siti immobiliari della zona. Si rimanda a tali siti per maggiori specifiche sui contenuti degli annunci, dei quali non si assume responsabilità. Non esiste alcun rapporto fra la nostra zienda e i marchi indicati.)

Lettura consigliata

La casa di Mogol in Umbria: un antico borgo, una scuola di musica, come soggiornare nella tenuta