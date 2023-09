Va a ruba la giacca Lightweight da 24,99 € della Lidl: ecco qualche idea fashion su come abbinarla e renderla originale

La settimana da Lidl è iniziata a gonfie vele con le nuove promozioni. Fra queste troviamo, come di consueto, anche delle interessanti ed economiche proposte d’abbigliamento. Questa settimana l’occasione è una giacca Lightweight, di mezza pesantezza, con cinta in vinta adatta alle prime giornate con temperature in discesa. La troviamo a meno di 25 €, ma se vogliamo renderla davvero particolare, ecco degli abbinamenti effetto wow!

Va a ruba la giacca Lightweight da 24,99 € della Lidl: l’abbinamento con i pantaloni

La giacca Lightweight è il capo ideale per l’autunno perché idrorepellente e quindi perfetta in caso di acquazzoni improvvisi. Ha comunque un’imbottitura leggera in modo da non far sudare! È disponibile in 3 colori: bronzo dorato, vinaccia lucido e blu notte lucido.

Nel primo caso potremmo abbinare la giacca della Lidl ad un paio di pantaloni da cavallerizza come il modello Sherwood Forest Yield disponibile su Amazon a 24,29 € in tinta écru. Non possono mancare gli stivali marroni donna Graceland di Deichmann a 44,99 €. Per completare l’outfit opteremo per una shopping bag marrone della Even-odd a 19,99 € abbinata con gli stivali in puro stile country.

Con la gonna scozzese: accoppiata insolita ma vincente

La versione blu notte della giacca Lightweight può essere accostata ad una gonna midi a ruota in tessuto tartan come il modello a vita alta BiilyLi disponibile su Amazon a 31,99 €.

Ai piedi potremmo scegliere un paio dei più classici Chelsea boot come gli stivaletti con tacco di H&M a 39,99 €. Sotto alla giacca si può indossare un lupetto in coordinato di colore blu. Per chi ama i dettagli suggeriamo un basco blu in vendita anche da Benetton a 19,95 €.

Potrebbe lasciare perplessi l’accostamento di un tessuto lucido come quello impermeabile della giacca Lidl e quello più pesante della gonna scozzese. In realtà i due tipi di tessuto sono complementari: laddove la stoffa lucida tende ad allargare la figura, il tessuto tartan e la lunghezza della gonna donano l’effetto di una silhouette filiforme.

Il look British college

La giacca in color vinaccia della giacca Lidl può diventare il giusto capo da abbinare ad un look in stile British College in questo caso da OVS troviamo a soli 15 € un abito chemisier con gonna corta a balze in denim scuro. In alternativa possiamo optare anche per una gonna a pieghe in tinta unita. Ai piedi non possiamo non indossare uno di quelli che saranno i must have della prossima stagione ovvero i mocassini col calzino (es. i calzini corti senza elastico di Calzedonia a 3 €).

Per la borsa consigliamo una tracolla con minibag. Il modello “Borsetta a tracolla in nylon Blu navy” di OVS a 5,08 € richiama il colore del denim e il tessuto lucido della giacca Lightweight. Anche in questo caso come accessorio possiamo utilizzare un copricapo. Sempre da OVS troviamo una coppola in panno blu navy a 19,95€.

Va a ruba la giacca Lightweight da 24,99 € della Lidl e con questi abbinamenti possiamo renderla unica e sempre diversa.

