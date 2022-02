Per San Valentino molti si stanno interrogando su quale mazzo di fiori acquistare, soprattutto se il budget è assai povero. Non si può, però, far mancare i fiori alla propria amata per la festa degli innamorati. Anche i più giovani, alle prese con la prima cotta, vorrebbero scegliere i fiori, ma i prezzi proibitivi dei bouquet sono un vero problema. Un mazzo di fiori con un minimo di 15 steli parte circa dalle 27 euro in su. Potendo scegliere le varietà con cui comporre il mazzo, potremmo veramente spendere poco.

Per regalare uno splendido mazzo di fiori economico spendendo 20 euro dobbiamo scegliere queste varietà floreali

Quanto costano le rose? Per prima cosa occorre precisare che fra una rosa che costa 2 euro e una rosa da 7 euro potrebbe esserci una differenza da considerare. Anche se all’apparenza le due rose potrebbero essere identiche, il prezzo più alto della seconda potrebbe giustificarsi con il marchio Made in Italy. La maggior parte delle rose vendute per San Valentino sono d’importazione. L’approvvigionamento arriva per la maggior parte dall’Africa e in particolare dal Kenya. La coltivazione intensiva non ha sempre dei risvolti positivi sui lavoratori che spesso si trovano per più di dodici ore nelle serre con un’umidità che toglie il fiato, mista a pesticidi e fertilizzanti. Pertanto noi, che possiamo scegliere, potremmo chiedere al fiorista rose Made in Italy. Sicuramente le destinatarie dell’omaggio floreale preferiranno una rosa in meno ma almeno sostenibile.

Un’idea per ottenere volume è unire una o tre rose a numerosi rami di Gypsophila che fra l‘altro si chiama anche “velo da sposa”.

Le alternative low cost alle rose

Le gerbere sono dei fiori a stelo lungo che costano poco e fanno molto volume e colore. Si trovano in commercio attorno alle 2,5 euro e hanno molte gradazioni fra cui scegliere dal rosa all’arancione fino al rosso fuoco. Uno splendido abbinamento potrebbe essere l’unione di rami di eucalipto oppure di Cinerea.

I girasoli

Non sarà propriamente il fiore dell’amore ma della gioia e della solarità. Volume decisamente grande ed il costo non supera le 3,5 euro. Si può comunque richiedere un piccolo mazzo di girasoli e una rosa centrale che in questo caso non conta che sia a stelo lungo.

I tulipani e i garofani

Un bouquet decisamente tenero e romantico sarà quello di tulipani rosa (2,50 euro cadauno) e Gypsophila o nebbiolina. Un riempitivo low cost è costituito dai garofanini che possono dare volume e quindi ridurre gli steli di valore. Così anche gli steli Alstroemeria o di Dianthus sono fiori furbi che rendono il mazzo più grande e scenografico.

Per regalare uno splendido mazzo di fiori economico spendendo poco, queste sono ottime alternative da chiedere al fiorista.

