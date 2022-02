3 ingredienti e un segreto della nonna per preparare in casa una besciamella cremosa e senza grumi

Il solo pensare alla besciamella mette in moto le nostre papille gustative e solletica il nostro palato. Perché la besciamella è forse la salsa salata più appetibile, capace di avvolgere in un morbido abbraccio ogni piatto e ogni boccone. Dal sapore delicato, lega tutte le sostanze e le rende cremose.

La besciamella appartiene alla tradizione culinaria non sappiamo se italiana o francese. Pare sia di origine toscana, portata poi in Francia da Caterina de’ Medici. I francesi invece dicono che fu inventata dal marchese Louis de Bechamel che amava dilettarsi di cucina. Il mistero è rimasto irrisolto ma a noi poco importa e ci godiamo la bontà della salsa.

Come prepararla in casa

La besciamella si può fare in casa abbastanza velocemente con 3 ingredienti e un segreto della nonna, per evitare che sia troppo dura o che abbia grumi. La ricetta che proponiamo è un po’ diversa da quella tradizionale e prevede una quantità di burro leggermente superiore in rapporto agli altri ingredienti. Questa piccola variazione evita la formazione di grumi e rende la besciamella particolarmente vellutata.

Questi sono gli ingredienti:

40 g di burro;

30 g di farina;

300 ml di latte;

sale, pepe, noce moscata q.b.

Facciamo sciogliere il burro in una casseruola a fuoco molto lento, senza farlo bruciare. A questo punto aggiungiamo tutta la farina e mescoliamo energicamente usando una spatola di legno. Durante questa operazione è preferibile spegnere la fiamma per evitare la formazione di grumi. Nel frattempo avremo scaldato leggermente il latte, che deve rimanere tiepido.

Rimettiamo la casseruola sul fuoco e aggiungiamo il latte poco per volta facendolo assorbire gradualmente. Portiamo il composto ad ebollizione e cuociamo a fuoco lento senza smettere di rimestare. Quando cominciano ad apparire le prime bolle togliamo dal fuoco. Aggiungiamo un pizzico di sale, un po’ di pepe, una spolverata di noce moscata e continuiamo ad amalgamare. La besciamella è pronta per essere usata nei vari preparati.

È un ingrediente indispensabile nelle lasagne ma la possiamo unire anche alle verdure per creare delicati sformati. Possiamo conservarla in frigorifero per circa due giorni in una ciotola coperta da una pellicola. Prima dell’uso basterà frullarla per renderla di nuovo cremosa. Abbiamo creato un preparato di base della cucina che ci permetterà di variare i nostri piatti e di renderli più appetitosi e sfiziosi senza troppa fatica e senza particolare abilità.