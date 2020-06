Per ottenere l’assegno familiare che il Comune eroga quanti figli fiscalmente a carico bisogna avere? A quanto ammontano gli assegni familiari per i figli a carico? L’assegno nucleo familiare (ANF) che il Comune concede e che l’Inps invia non corrisponde all’ANF dipendenti. Ciò significa che per ottenere l’assegno familiare comunale il richiedente non deve necessariamente essere un lavoratore.

Hanno diritto agli assegni familiari comunali i contribuenti che posseggono una condizione reddituale bassa e familiari fiscalmente a carico. In un altro articolo abbiamo risposto ai lettori che ci chiedevano “Quali sono i familiari a carico e fino a quando i figli vanno indicati nel 730?”. Adesso vi diremo in una manciata di minuti a quanto ammontano gli assegni familiari per i figli a carico. Il pagamento dei sussidi economici che il Comune di pertinenza concede alle famiglie con basso profilo reddituale avviene ogni 6 mesi. Il contribuente cui spettano gli assegni familiari riceve comunicazione del pagamento 45 prima dell’erogazione.

A quanto ammontano gli assegni familiari per i figli a carico?

L’importo degli assegni familiari è pari a 145,14 euro su base mensile. Solo i nuclei familiari in cui sono presenti 3 figli minorenni riceveranno l’assegno dall’Inps. L’ammontare dell’assegno è aumentato rispetto a quello dello scorso anno che era pari a 144,42 euro. L’incremento dell’assegno è dovuto alla “Rivalutazione, per l’anno 2020, della misura e de i requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità”.

Secondo quanto si legge nella Gazzetta Ufficiale n. 40/2020 l’assegno familiare ha subito un incremento in relazione alla variazione Istat dei prezzi al consumo. L’indice Istat ha registrato un aumento dello 0,5% che ha così determinato un leggero aumento dell’assegno familiare. Dopo la verifica dei requisiti necessari al godimento dei sussidi familiari, l’Inps autorizza l’erogazione degli assegni. Il contribuente che ha maturato il diritto alla prestazione economica riceverà 13 mensilità per un ammontare complessivo di 1.886,82 euro su base annua.