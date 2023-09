A quanto ammonta l’eredità lasciata da Giorgio Napolitano, a chi va e che tipo di investimenti ha fatto durante la sua vita

Si è spento venerdì all’età di 98 anni il Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Alla camera ardente tra gli altri sono arrivati il Santo Padre, il Presidente della Repubblica Mattarella e del Senato la Russa. Napolitano lascia la moglie Clio Bittoni e i figli Giovanni e Giulio.

Gli investimenti del Presidente Emerito Giorgio Napolitano sono stati semplici ma efficaci. Essendo un Senatore a vita la sua dichiarazione dei redditi è pubblica. Per il 2022 il reddito complessivo dichiarato è stato di 123.000 euro a cui si sono sommati i quasi 38.000 della moglie Clio. È possibile che i coniugi abbiano usufruito quest’anno di un bonus edilizio, la detrazione risulta dalla dichiarazione sia per lui che per la moglie. I coniugi infatti erano proprietari della casa al 50%.

Secondo il sito Open sarebbe proprio l’abitazione di via dei Serpenti a Roma l’investimento su cui Giorgio Napolitano avrebbe concentrato lo sforzo economico di una vita. Si tratta di 2 appartamenti uniti, uno acquistato nel 1980 per 100 milioni di lire. I parlamentari all’epoca percepivano all’anno 60 milioni di lire più altri 40 milioni di rimborsi spese. L’altro comprato nel 2012 quando Napolitano di apprestava a terminare il primo mandato.

Rivalutazione monetaria del capitale

A quanto ammonta l’eredità lasciata da Giorgio Napolitano? La casa avrebbe un valore di 700 mila euro secondo i calcoli Cerved. L’usufrutto rimane alla moglie e l’immobile passerà in futuro ai figli. I coniugi Napolitano avevano un’altra casa a Capalbio in provincia di Grosseto ma questa non rientra nell’eredità. È stata venduta al figlio minore Giulio che è amante del mare e della zona di Capalbio.

La casa al mare era stata spesso la residenza estiva dei coniugi Napolitano fino a quando l’età lo ha permesso. Negli ultimi anni invece la frequentazione era del tutto scemata e da qui il passaggio di proprietà.

L’investimento immobiliare di via dei Serpenti è considerato un ottimo affare dai siti specializzati. Con l’unione delle 2 unità, l’immobile è arrivato a un valore di 700 mila euro mentre secondo le tabelle di rivalutazione monetaria il costo sostenuto nel 1980 sarebbe stato di 275.000 euro.

A quanto ammonta l’eredità lasciata da Giorgio Napolitano, la ricchezza del quartiere

Via dei Serpenti a Roma si trova nel quartiere Monti a pochi passi dal Colosseo e dai Fori Imperiali. Napolitano avrebbe dovuto andarci a vivere già nel 2012 ma la rielezione inaspettata lo tenne al Colle ancora per qualche anno. Il Presidente decise comunque di comprare anche l’interno 3 e unire gli appartamenti in vista della pensione.

L’investimento sarà anche un ottimo capitale lasciato per il futuro dei figli. Uno studio fatto da Idealista dice che nonostante il valore degli immobili in generale stia calando in Italia e anche a Roma così non sarebbe per il quartiere Monti. Le case a Monti costano 12 mila euro al metro quadro e ci sono ben 39 abitazioni che costano più di 1 milioni di euro. Secondi i dati redatti da Market Report è probabile che il valore delle case di questo quartiere continuino ad aumentare nei prossimi anni. Per questo il capitale immobiliare lasciato da Napolitano ai figli può essere considerato alla stregua di una rendita.