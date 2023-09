A quanto ammonta l’eredità di Jane Birkin, a chi va e chi sono le figlie tutte impegnate in carriere remunerative

Attrice, cantante e regista britannica naturalizzata francese, Jane Birkin è stata una delle icone più affascinanti degli ultimi 100 anni. Bellissima e desiderata durante gli anni 70, è rimasta nella storia la sua liaison con Serge Gainsbourg con cui ha collaborato anche musicalmente.

La Birkin se n’è andata e con lei se ne va un pezzo della nostra storia. È avvenuto il 16 luglio, lei aveva 76 anni. Per una volta non ci saranno tanti parenti a litigarsi l’eredità. Le figlie sono affermate professioniste e la situazione appare molto chiara. Il patrimonio lasciato da Jane Birkin si aggirerebbe sui 20 milioni di dollari. Sono frutto dei diritti d’autore dovuti per le sue canzoni ma anche ai diritti che derivano dalla sua attività di attrice e all’importanza del suo nome nella moda.

La Birkin è stata protagonista di numerose pellicole storiche come Blow-Up di Antonioni e La Piscina di Deray. Il suo nome è legato a Hermès perché il direttore generale Dumas negli anni 80 disegnò per lei una borsa che in seguito è diventata uno dei più desiderati status symbol in circolazione nella moda. Le Birkin Bag, come vengono chiamate, sono ancora in vendita a prezzi che si aggirano sugli 11.000 dollari.

Grandi collaborazioni

A quanto ammonta l’eredità di Jane Birkin? Sarebbe di 20 milioni di dollari e andrebbe alle sue 2 figlie. Sì perché Kate Barry, la primogenita, figlia della Birkin e di John Barry, autore delle musiche di James Bond, è morta nel 2013 a causa delle sue dipendenze. Kate era una affermata fotografa e i suoi scatti di Catherine Deneuve, Monica Bellucci, Carla Bruni, Laetitia Casta e Vanessa Paradis sono ancora oggi molto famosi.

La secondogenita Charlotte Gainsbourg è nata dall’amore movimentato con Serge. Charlotte è una nota attrice che ha anche debuttato come regista. Ha partecipato a numerosi festival e lavorato con registi del calibro di Lars Von Trier, Wim Wenders e Alejandro Inarritu. La figlia più piccola di Jane si chiama Lou Doillon ed è nata dalla sua relazione con il regista Jacques Doillon. Lou è un’attrice, cantante e modella, è apparsa su un calendario Pirelli, ha partecipato alla serie tv Gossip Girl e ha lavorato con Abel Ferrara. Non si può dire che in famiglia il talento sia mancato.

A quanto ammonta l’eredità di Jane Birkin e un acquisto da fare subito

In campo musicale Jane Birkin ha lavorato con i più importanti artisti della sua epoca. Troviamo collaborazioni con Paolo Conte, Bryan Ferry, Caetano Veloso, Manu Chao. Al cinema in tempi recenti l’abbiamo vista nelle pellicole dei fratelli Tavernier, di Varda e di Resnais. Nel 1998 ha lavorato per James Ivory. La sua carriera è stata ricca di soddisfazioni.

Se vogliamo conoscerla meglio possiamo comprare on line il documentario del 2021 girato dalla figlia Charlotte che si intitola Jane by Charlotte. È un modo interessante per approfondire la nostra cultura. Perché quando si parla di Jane Birkin si parla di cultura che lei ha contribuito ad alimentare con la sua bellezza disarmante, il fascino impeccabile e la bravura senza riserve. È un investimento a cui non dobbiamo rinunciare assolutamente.