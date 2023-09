Ecco quanto costa una notte da sogno nel San Domenico Palace di Taormina, miglior hotel nel mondo del 2023 

Il prestigioso premio americano Best Hotel ha premiato quest’anno il San Domenico Palace di Taormina. Ecco quanto costa una notte da sogno in questo piccolo paradiso siciliano.

Il prestigioso premio Best Hotel è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno dai migliori professionisti del settore durante il Virtuoso Travel Week. Il premio si basa su una valutazione rigorosa e indipendente di 20.000 agenzie specializzate in viaggi di alto livello. Solo gli alberghi che raggiungono i più alti standard di eccellenza possono fregiarsi del titolo di migliore hotel.

Il San Domenico Palace di Taormina è il migliore hotel del Mondo nel 2023

Quest’anno il San Domenico Palace di Taormina, ha ricevuto il premio Best Hotel entrando a far parte dell’élite dei migliori alberghi del Mondo. Si tratta di un grande merito per questo hotel storico e affascinante, che ha saputo coniugare la tradizione siciliana con la modernità e l’innovazione.

Il San Domenico Palace è stato apprezzato per la sua posizione panoramica, i suoi giardini incantevoli, il suo ristorante stellato. Ovviamente anche le sue camere e le suite eleganti e confortevoli, il suo servizio hanno avuto un peso rilevante al raggiungimento del risultato finale.

Ecco quanto costa una notte al San Domenico Palace

Il San Domenico Palace, non è un semplice albergo, ma un vero e proprio monumento. Nato come convento domenicano nel 1374, ha ospitato nel corso dei secoli illustri personaggi come Oscar Wilde ed Re Edoardo VIII. Ma hanno soggiornato in questo hotel anche i più celebri attori internazionali, come Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren ecc.

Quanto costa una notte in questo bellissima struttura? Novembre è una stagione in cui possiamo scoprire la Sicilia meno nota e dove potere godere colori e sapori che difficilmente si assaporano in estate. Trascorrere una notta a novembre in questo albergo non è molto economico. Dal sito dell’albergo apprendiamo che una camera superior di 28 metri quadri costa attorno ai 1.100 euro con colazione. Chi volesse trascorre qui l’ultimo dell’anno deve mettersi l’animo in pace. È già tutto prenotato.

Autunno mese perfetto per visitare l’altra Sicilia

La Sicilia è ricca di mete da vedere anche fuori dalla classica stagione estiva e a prezzi decisamente più contenuti per dormire. Per esempio, l’autunno è una stagione perfetta per visitare un borgo in provincia di Caltanissetta. Questo borgo si distingue per un castello ricco di leggende collocato su una rocca impervia che lascia senza fiato.