Esistono diverse forme di agevolazioni di cui le persone con handicap grave a cui si riconosce la Legge 104 possono beneficiare. La più parte di queste soluzioni prevede che il beneficiario possieda determinati requisiti. Nella presente guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa mostrano quali sono le agevolazioni informatiche e internet con Legge 104 INPS.

Quali finalità ha la Legge 104

Le persone con handicap grave a cui si riconosce il beneficio della Legge 104 possono vantare il diritto ad alcuni specifici sussidi. Essi interessano non solo la sfera economica, ma anche quella comunicativa e tecnologica. La ragione è semplice ed ascrivibile alla finalità che sottende la Legge 104/92. Tale norma giuridica, infatti, nasce con lo scopo di rimuovere e ridurre le cause invalidanti attraverso alcune azioni che mirano a: promuovere l’autonomia del soggetto, la socializzazione e la sua integrazione socio-lavorativa. In tale ottica, si pone anche la possibilità di offrire, laddove si riscontri il necessario bisogno, di sussidi tecnologici ed informatici ad hoc. Oggi vedremo dunque quali sono le agevolazioni informatiche e internet con Legge 104 INPS.

A che scopo è possibile beneficiare delle agevolazioni telefoniche e internet nei casi di handicap grave

La persona che versa in uno stato di menomazione permanente di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, può richiedere tali agevolazioni con lo scopo di: facilitare il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione; facilitare la comunicazione e l’elaborazione grafica e scritta; inoltre, egli può fruire di tali sussidi se finalizzati all’assistenza alla riabilitazione. Secondo quanto chiarisce la circolare n. 55/2001 dell’Agenzia delle Entrate: le agevolazioni interessano anche i costi sull’abbonamento ai servizi che si riconducono a tali espresse finalità.

In buona sostanza, si deve evidenziare come tale sussidio risulti necessario per l’espressione dell’autosufficienza e della possibilità di integrazione che offre alla persona. In questa maniera, si potrà ottenere l’IVA agevolata al 4%, o le detrazioni fiscali specifiche. Attualmente non esiste un vero e proprio elenco specifico delle agevolazioni in questione a cui il disabile ha diritto. È sempre bene, dunque, tener presente il principio che sottende lo specifico bisogno di una particolare strumentazione informatica o tecnica.

