Molti si domandano se sia meglio estinguere un mutuo prima dei termini con i risparmi che la famiglia ha accumulato nel tempo oppure no. Per rispondere a questo interrogativo è importante prendere in considerazione alcuni specifici fattori che devono accompagnare la decisione di ciascun risparmiatore. Il Team di ProiezionidiBorsa illustra quali sono i 3 casi in cui non conviene estinguere un mutuo in anticipo se si presentano determinate condizioni.

Come funziona la stipula di un mutuo

Quando si sottoscrive un contratto di mutuo con un istituto di credito, si sa bene che ci si impegna al pagamento periodico dei una certa quota. Tale impegno, nella generalità dei casi, è particolarmente esteso nel tempo e richiede il versamento della somma presa in prestito per un termine mediamente lungo.

Nel corso degli anni, è possibile che alcuni risparmiatori particolarmente avveduti riescano a mettere da parte una quota eccedente il canone mensile. Ebbene, in questi casi, è preferibile utilizzare quei soldi per chiudere prima con il mutuo, oppure investirli? La risposta a questa domanda non è univoca e dipende da alcuni fattori. Qui vedremo quali sono i 3 casi in cui non conviene estinguere un mutuo in anticipo rispetto ai termini.

Attenzione ad eventuali penali da corrispondere per l’estinzione anticipata

I principali aspetti da prendere in considerazione in questi casi riguardano: la valutazione di possibili penali da pagare, la quota di interessi che si sta pagando e lo stato di avanzamento del mutuo. Esaminiamo questi aspetti più da vicino.

Per quanto concerne la penale, è utile sapere che tanto i muti a tasso fisso quanto a tasso variabile prevedono la chiusura anticipata del finanziamento. Ciò significa che il risparmiatore può restituire il capitale residuo prima di quanto previsto. In tali circostanze, tuttavia, si deve porre attenzione proprio alle penali. L’unica forma di mutuo che non prevede l’onere delle penali per estinzione anticipata è quella di tipo ipotecario. Al contrario, tale condizione potrebbe verificarsi nei mutui di tipo fondiario o per altre tipologie di finanziamento.

È sempre utile informarsi sulle condizioni contrattuali che ha posto in essere la propria banca. Le penali potrebbero risultare nulle anche nei casi di mutui per prima casa, per mutui che sottoscrive una persona fisica o altro. In queste circostanze, prima di estinguere il pagamento del capitale residuo, si dovrà fare qualche piccolo calcolo sull’ammontare dei costi. Meglio pagare gli interessi o la penale? Questa è una valutazione da non trascurare in tali circostanze.

In quale fase del piano di ammortamento il risparmiatore decide di estinguere il mutuo?

Tra i 3 casi in cui non conviene estinguere un mutuo in anticipo rientrano anche la valutazione dei seguenti fattori: la quota di interessi che il mutuatario sta pagando in quel momento e lo stato di avanzamento del mutuo stesso. Un altro aspetto sul quale conviene fare qualche conto riguarda proprio il numero delle rate che mancano al termine del pagamento. Questo perché il piano di ammortamento segue generalmente delle regole specifiche. Come molti sapranno, ogni rata mensile che il risparmiatore paga si compone di una quota del capitale e di un’altra di interessi.

Ebbene, la percentuale che indica gli interessi è ben più alta nella prima fase di restituzione del mutuo. Si riduce, poi, nella seconda metà del periodo di ammortamento. Facendo alcuni rapidi confronti, se si decide di estinguere il mutuo in anticipo ma ad una fase già avanzata del pagamento, si rischia di non avere il vantaggio desiderato. L’estinzione anticipata potrebbe comportare un risparmio così irrisorio, che potrebbe non risultare particolarmente vantaggioso.

Naturalmente, si potrebbero fare i conti con il sollievo più squisitamente psicologico che l’estinzione del debito comporterebbe. In tal caso, ogni risparmiatore ha la facoltà di considerare la propria specifica situazione e scegliere in maniera del tutto autonoma la soluzione migliore per sé. Ecco, dunque, i 3 casi in cui non conviene estinguere un mutuo in anticipo sul piano economico.

Cosa si può fare se non si riesce a pagare il mutuo?