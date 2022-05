Ormai è cominciata da un po’ la stagione delle gite fuori porta e dei weekend in viaggio. Questa formula dei viaggi brevi è molto amata da tantissime persone per svariati motivi. Si può visitare sempre un posto nuovo, ma senza passare lunghe ore sui mezzi di trasporto. Si predilige un turismo più “lento”, quindi niente calca o strade brulicanti di gente. In più, si va alla scoperta di luoghi al di fuori dei soliti percorsi turistici ormai visti e rivisti. E, cosa che non guasta mai, non si spendono tanti soldi rispetto ad altri posti più conosciuti. I prezzi in questi luoghi sono più contenuti ed è più semplice trovare un alloggio senza prenotare con largo anticipo. Perfetto per chi vuole trattenersi una notte senza ritrovarsi con il portafoglio molto più leggero.

Abbiamo già parlato di alcune località sparse per l’Italia bellissime ed economiche che rispondono a queste necessità. Il nostro Paese è davvero ricco di luoghi che possono fare al caso nostro. Oggi, infatti, parleremo di una località che in pochi conoscono, ma che merita assolutamente.

A pochi chilometri da Brescia c’è un luogo magico con un bellissimo castello tutto da scoprire in una giornata

Il luogo di cui parleremo oggi è facilmente raggiungibile da tutta la Lombardia, trovandosi vicinissimo a Brescia. Ci troviamo a Borgo San Giacomo, più precisamente nella frazione di Padernello. L’attrazione principale di questo splendido luogo è sicuramente il Castello di Padernello. Una splendida costruzione risalente al XV secolo, con ponte levatoio ancora funzionante. Impossibile non rimanere incantati da questo maniero circondato dal fossato e dalla sua leggenda. Il fantasma della Dama Bianca, nella notte del 20 luglio, torna ogni 10 anni avvolta dalla magia delle lucciole. Se vogliamo visitarlo ricordiamoci di prenotare, altrimenti potremmo rischiare di non entrare. Gli orari delle visite sono diversi, sul sito della Fondazione è possibile consultarli e avere più informazioni. Il biglietto intero costa 7,50 euro e comprende l’ingresso più la visita guidata e l’accesso ad un’eventuale mostra.

Ma non solo l’incredibile castello

Anche lo splendido centro storico di Borgo San Giacomo merita assolutamente una visita. Non si possono perdere la bellissima Chiesa di Santa Maria in Val Verde o il Museo della Stampa. Il bellissimo Ponte San Virgilio, creato dallo scultore Giuliano Mauri intagliando il legno di castagno. Insomma, abbiamo visto che a pochi chilometri da Brescia c’è un luogo magico che vale la pena visitare. Ideale per una piccola gita fuori porta alla scoperta di località meno note, ma che hanno molto da offrire. È bello supportare le comunità più piccole e conoscere sempre meglio la nostra bella Italia. Anche vicino alla metropoli di Milano possiamo visitare dei luoghi meno conosciuti ma che ci lasceranno senza parole. Non ci resta che metterci in macchina o prendere il treno e goderci la giornata.

Approfondimento

Questa splendida cittadina poco conosciuta tra Toscana e Umbria si visita in un giorno per una gita in primavera