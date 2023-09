Quanti soldi costa portare a casa un gatto? Ecco svelato cosa sapere prima di adottarne uno

Quando si prende la decisione di portare a casa un gatto ci sono alcune cose da non sottovalutare. Tra queste molte sono legate agli oggetti necessari al gatto.

Arriva sempre il momento in cui i bambini chiedono un animale domestico ai loro genitori. Spesso diventa difficile scegliere il momento più adatto e, soprattutto, l’animale da ospitare in casa. Questo perché sia gatti e cani che animali più piccoli hanno un estremo bisogno di attenzione. La scelta andrebbe fatta con molta accuratezza. Tuttavia, quando si decide di portare a casa un nuovo animale domestico questo diventerà a tutti gli effetti un membro della famiglia e andrà trattato come tale.

Oggi ci si soffermerà sull’ arrivo di un gatto che, specialmente se cucciolo, avrà bisogno di determinate attenzioni. Tuttavia, si consiglia di adottare un gatto cucciolo o adulto cercando negli innumerevoli gattili sparsi per l’Italia. Ci sono tantissimi gatti abbandonati che non aspettano altro che una famiglia. Una scelta che, oltretutto, ci permetterà anche di risparmiare denaro dal momento che l’opera buona non ci farà spendere soldi per l’acquisto del gatto. Ma cosa bisogna fare per prepararsi ad accogliere un piccolo gatto in casa?

Quanti soldi costa portare a casa un gatto?

Quando si tratta di accogliere un nuovo animale in casa bisogna prepararsi al suo arrivo con molto anticipo. Ecco alcuni consigli per gli acquisti e non solo. Ovviamente, come tutti sapranno, la separazione tra cucciolo e madre non dovrebbe mai avvenire prima dei 2 mesi. Un gattino non ancora svezzato, infatti, sarà molto difficile da gestire e, inoltre, potrebbe sviluppare problemi comportamentali. Oltre a questo, i gatti amano molto giocare, per questo motivo sarà bene armarsi di cordini e scatole di cartone (perfette quelle di scarpe o dei nostri acquisti online) oltre a qualche classico gioco. Mai dimenticare di disporre in maniera funzionale gli oggetti per il gatto all’interno della casa.

Per limitare il rischio di ritrovarsi con divano o tappezzeria a pezzi sará opportuno sistemare un tiragraffi in salotto o nell’ingresso. Insomma, in un luogo in cui il nostro gatto potrà sfogarsi con tranquillitá. La lettiera, invece, potrà essere posizionata in bagno o in un luogo ventilato lontano da sguardi indiscreti. Se tenuto in casa, poi, il gatto tenderà a mordere e mangiucchiare tutto ciò che trova, piante comprese. Le intossicazioni saranno all’ordine del giorno se non si procede eliminando dalle grinfie del gatto le piante più tossiche.

Quanto costa

Per prepararsi all’arrivo di un nuovo gatto sará necessario acquistare almeno tre ciotole, la lettiera, il tiragraffi, una piccola cuccia o cuscino, giochi vari, il trasportino e una spazzola. Il prezzo di tutti questi oggetti dipenderà dal negozio in cui ci si recherà. Il trasportino costerà circa 20 euro, stessa cosa una lettiera semplice, un tiragraffi, invece, avrá un prezzo variabile dai 20 ai 100 euro a seconda delle caratteristiche. I giochi del gatto, poi, costeranno una decina di euro e la spazzola sui 4 o 5 euro. A queste spese andranno aggiunte quelle per il veterinario e i vaccini. Ecco quanti soldi costa portare a casa un gatto.

