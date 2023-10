Quanto ha speso Amal Clooney per l’abbigliamento premaman e quanto per il suo guardaroba, ecco le sue scarpe preferite

È un avvocato e giurista libanese, classe 1978, diventata famosa per essersi sposata con George Clooney lo scapolo d’oro di Hollywood. Il suo tenore di vita è elevato e così le somme che spende per l’abbigliamento. Da poco ha dato alla luce 2 gemelli.

Durante la gravidanza ha scelto un look che non attirasse l’attenzione ma la somma spesa per il guardaroba è stata davvero considerevole. Anche durante il sesto mese i vestiti le calzavano alla perfezione e il tacco 12 non è mai mancato. È una superdonna Amal, deve esserlo se vuole stare di fianco a uno dei divi più amati del cinema di cui ha preso il cognome.

Cifra spesa durante gli ultimi mesi circa 190 mila euro, dati riportati dal Daily Mail. I grandi marchi si fanno pagare e lei non veste che Valentino e Versace e così ogni volta che fa compere sborsa minimo 6 mila euro e alla fine del mese il conto è salato. La coppia può permetterselo. Da poco negli Stati Uniti è uscita la notizia che George avrebbe intenzione di vendere la villa sul Lago di Como. Non certo per pagare i conti. Lui ha prontamente smentito dicendo che si è trattato di una trovata dei media a caccia di scoop.

Settimane impegnative

Quanto ha speso Amal Clooney per i suoi look in attesa dei gemelli? La cifra sarebbe stata 190 mila euro. Non sarebbe però il suo record. Qualche anno fa infatti è riuscita a spendere 40.000 euro in 2 settimane. Ecco come avrebbe fatto.

Per l’incontro con Nadia Murad a Stoccarda avrebbe speso 4.270 euro per un tailleur Rykiel, una borsa Dolce&Gabbana, le scarpe Aquazurra e gli occhiali Ferrgamo. Per il discorso all’Onu a New York avrebbe speso 4.190 euro per abito e accessori Gucci, décolleté Valli e borsa Dolce&Gabbana. 3.930 euro sarebbero stati spesi per l’intervista alla NBC. E così via per l’incontro con Justin Trudeau alle Nazioni Unite, per la discussione all’Onu con il marito George e per vari giri filantropici negli stati Uniti.

Quanto ha speso Amal Clooney per l’abbigliamento premaman e per le sue scarpe preferite a Venezia

Al Festival del Cinema di Venezia invece si è scoperto che le sue scarpe preferite sarebbero le slingback, da indossare con look abbinati black&white. Lo stilista Valli sarebbe il preferito quando deve indossare questo tipo di scarpe.

Le Slingback erano firmate da Roger Vivier e i prezzi variano tra i 690 euro e gli 845 euro. Seguire i suoi consigli per la moda ci farebbe fare davvero bella figura. Ma dovremmo avere stipendi da attore di Hollywood per finanziare un guardaroba simile. Lei è sempre molto attenta agli accessori, occhiali, borse e collane sono firmati e hanno costi elevati. Amal è molto impegnata in diverse cause filantropiche e quando appare lo fa con stile e classe. Chi può permetterselo ha in lei una guida infallibile. Ma le sue consulenze sono da élite. George la ama anche per questo.